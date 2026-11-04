Franța - România în preliminariile EHF EURO 2028 e joi, de la ora 21:00, VOYO EXCLUSIV

Primul meci pentru selecționata lui Florin Iacob este joi, de la 21:00, împotriva Franței. Confruntarea din Grupa 6 a preliminariilor EHF EURO 2026 va fi în direct pe VOYO și va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Primele două clasate din grupa formată din România, Franța, Polonia și Letonia se califică direct la EHF EURO 2028. Vor obține bilete pentru turneul final și cele mai bune patru echipe clasate pe locul 3.

Pentru meciul cu Franța, Florin Iacob are la dispoziție un lot format din 20 de jucători

PORTARI: Ionuț Iancu (Dinamo), Vlăduț Rusu (CSM Vaslui), Dan Vasile (CSM București);

EXTREME STÂNGA: Claudiu Babă (CSM București), Nicușor Negru (CSM București);

EXTREME DREAPTA: Ionuț Nistor-Ioniță (Dinamo), Roland Thalmaier (Potaissa Turda);

INTERI STÂNGA: Iosif Buzle (Dinamo), Liviu Caba (CSM Constanța), Ștefan Cumpănici (CSM Constanța), Dragoș Hanțaru (CSM Vaslui), Robert Militaru (Dinamo);

INTERI DREAPTA: Antonio Bordeanu (Minaur Baia Mare), Demis Grigoraș (Tatabánya KC);

CENTRI: Călin Căbuț (CSM Constanța), Andrei Drăgan (CSM București), Daniel Stanciuc (Nordsjælland Håndbold);

PIVOȚI: Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Bogdan Oancea (CSM București), Bogdan Rață (CSM Constanța).

Ce urmează pentru România după meciul cu Franța

După meciul cu Franța din deplasare, pentru România urmează în preliminariile EHF EURO 2028 confruntarea cu Polonia de duminică, ora 20:00.

Meciurile din preliminarii vor continua în 2027, începând din martie, cu Letonia (tur 10/11 martie şi retur 13/14 martie), cu Franţa (retur 5/6 mai) şi cu Polonia (retur 9 mai).

Competiţia va fi găzduită, între 13-30 ianuarie 2028, în Spania, Portugalia şi Elveţia

În paralel, în acelaşi timp cu preliminariile, cele trei naţiuni gazdă şi deţinătoarea trofeului, Danemarca, vor evolua în EHF Euro Cup, competiţie semioficială pentru echipele calificate direct la turneul final al CE2028.