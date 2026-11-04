E OUT! Plecarea jucătorului de la FCSB a fost anunțată

În ultimele zile s-a vehiculat că Gigi Becali plănuiește să dea afară nu mai puțin de șase jucători în următoarele săptămâni.

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Pe lista finanțatorului de la FCSB s-ar afla Arnold Garita, Dylan Batubinsika, Ofri Arad, Eddy Gnahore, Dennis Politic și Ronny Labonne.

Presa din Israel a confirmat că Ofri Arad este pe picior de plecare de la FCSB. Fotbalistul nu ar mai continua la gruparea roș-albastră din iarnă. Principalul motiv invocat de israelieni este salariul de 30.000 de euro pe care fotbalistul îl încasează la FCSB, sumă considerată de Gigi Becali prea mare în raport cu randamentul avut de Ofri Arad la echipă, chiar dacă evoluțiile sale nu au fost dezastruoase.

Din acest motiv, faptul că Ofri Arad este inclus pe ”lista neagră” la FCSB reprezintă o adevărată surpriză pentru jurnaliștii din Israel.

900.000 de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt.

În acest sezon, Ofri Arad și-a făcut apariția în zece meciuri și a contribuit cu un gol. Reușita israelianului a venit în remiza cu Petrolul, scor 2-2, din luna septembrie.

Gigi Becali: ”Nu știu despre ce e vorba!”

Recent, Gigi Becali a fost întrebat despre ”lista neagră” de la FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că nu știe nimic despre această ”listă neagră” și a transmis că abia în iarnă se vor trage concluzii în legătură cu jucătorii care vor părăsi echipa.

”Nu știu eu despre ce e vorba! La iarnă ne hotărâm cine pleacă și cine rămâne. Poate cine știe, poate între timp...”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.