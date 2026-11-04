Roș-albaștrii au pierdut cu scorul de 0-1 și s-au ales și cu mai mulți jucători indisponibili. Cisotti s-a accidentat după doar o jumătate de oră și a avut nevoie de înlocuire, în timp ce Ricardo Pădurariu și Valentin Crețu au primit cartonașe galbene și vor absenta de la următoarea partidă contra celor de la Corvinul Hunedoara.

Laurențiu Reghecampf, de vină pentru accidentarea lui Juri Cisotti?

Bogdan Lobonț este de părere că absența lui Juri Cisotti va cântări mult la următoarele meciuri ale roș-albaștrilor, atunci când echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf nu se va putea baza nici pe Ricardo Pădurariu și Vali Crețu, amândoi suspendați pentru cumul de cartonașe galbene.

În cazul fotbalistului italian, acesta a părăsit terenul în prima repriză a meciului cu U Cluj din cauza unui disconfort muscular și se pare că ar fi vorba despre o ruptură la gambă. Lobonț crede că totul are de a face cu antrenamentele foarte dure impuse la echipă de către Laurențiu Reghecampf.

”Cisotti e o absență importantă pentru FCSB, pentru că era o piesă fundamentală în angrenajul lor. E o accidentare musculară. Acesta este riscul atunci când se schimbă un staff tehnic. Crește riscul accidentărilor, pentru că se schimbă metodologia de antrenament. Cu siguranță, cei de la FCSB nu erau obișnuiți cu intensitatea antrenamentelor care se fac acum. Nu e doar Cisotti. Drăguș a avut la genunchi. Pădurariu și Crețu sunt suspendați. Înainte de meciul cu Rapid au mai avut pe cineva cu probleme musculare. Aici este riscul când se schimbă un staff tehnic”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

De aceeași părere este și Ciprian Marica. Fostul atacant spune că Reghecampf trebuie să păstreze un echilibru atunci când vine vorba despre ședințele de pregătire, mai ales că deja au pierdut un jucător cheie.

”Vine și reversul medaliei. Sigur, echipa a avut o reacție la antrenamentele dure, la schimbarea staff-ului. FCSB a arătat bine, doar că erau pe muchie de cuțit. Pot să o dai în cealaltă parte, apar accidentările, e prea mult, ceea ce cred eu că se întâmplă. Cei de la FCSB trebuie să fie foarte atenți să nu treacă în partea cealaltă, pentru că se lasă cu accidentări. Din păcate, pierd un jucător bun în cazul lui Cisotti și nu e momentul. FCSB are nevoie de puncte pentru a-și atinge obiectivul și potențialul”, a spus Marica.