Până la 4 ani de închisoare pentru portarul Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel

Până la 4 ani de închisoare pentru portarul Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel Fotbal extern
SPORT.RO
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Jesus de Miguel, atacantul celor de la Tenerife, a suferit un stop cardiac după o ciocnire cu portarul de la FC Andorra, Jesus Owono.

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Tragedia s-a petrecut marți, a doua zi după meci.

Pedeapsă cu închisoare pentru portarul Jesus Owono?

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Într-un duel pentru minge, la ultima fază a meciului, Owono a ridicat piciorul și l-a lovit în zona pieptului pe Jesus de Miguel. În urma impactului, fotbalistul de la Tenerife a suferit un stop cardiac. Medicii prezenți la stadion au reușit să îl resusciteze, însă s-a stins din viață câteva ore mai târziu.

Tragedia petrecută în a doua ligă a Spaniei a dat naștere a numeroase reacții. Multe voci din lumea fotbalului l-au pus la zid pe Owono, care, la rândul său, este profund afectat de dispariția adversarului său din teren. Portarul lui FC Andorra a primit numeroase amenințări și jigniri pe rețelele sociale, motiv pentru care a decis să își dezactiveze toate conturile.

Se discută acum dacă portarul ar putea răspunde penal pentru moartea lui Jesus de Miguel. Potrivit FourFourTwo, Jesus Owono ar putea ajunge în spatele gratiilor. Pe lângă o suspendare pe viață în fotbal, Owono s-ar putea alege și cu o pedeapsă cu închisoare, având în vedere că speța a fost preluată de Secția de Omucideri din cadrul poliției.

Articolul 142 din Codul Penal spaniol face o distincție între uciderea din culpă și uciderea din culpă agravantă. În funcție de concluziile trase de anchetatori, pedeapsa pentru Owono ar putea ajunge chiar și până la patru ani de închisoare, însă portarul ar putea scăpa chiar și cu o amendă.

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