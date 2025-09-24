E vara lui 2007. Soarele sclipește pe cer, iar termometrul urcă nemilos în luna lui ”cuptor”. Într-un colț de cartier, un copil cu urechile arcuite lovește mingea de perete, care devine un adversar mut, neînduplecat.

Și el nu lovește o simplă minge, ci cioplește în piatră povestea unui vis. Cu brațele descoperite care îl ard de la raze. Cu fruntea care e umezită de la efort. Și cu o privire care radiază lumină.

Undeva, dincolo de praful încins și ecoul mingii izbind cimentul, știa, în adâncul lui, că va veni ziua în care un copil, la fel ca el odinioară, va ține strâns în mâini, pe stadion, un carton pe care va scrie cu litere mari: ”Vreau tricoul tău, Vali!”.



Povestea lui Vali Dumitrache. De la copilul care-și șlefuia talentul cu mingea bătută de perete, la sfaturile primite de la Gică Hagi

Salut, Vali! Mă bucur că ai vrut să te descoperim. Spune-mi, cum a început totul?

Salut! De când eram mic, tata se uita la meciuri. De la el am luat pasiunea asta. De la trei-patru ani eu eram în fața blocului cu mingea. Sau în parc. Jucam fotbal oriunde.

Și doar asta ai făcut de atunci!

Exact, iar de atunci, doar asta am făcut.

Ai început la Gloria Buzău, la echipa de juniori.

Țin minte și acum. Eram la școală. Venise antrenorul de atunci de la echipele de juniori, Gheorghe Laiu. Mai era un domn cu el din conducere. Ne-a întrebat care vrem să mergem la fotbal. Îți dai seama că am fost primul! Am vorbit cu tata acasă și m-a dus imediat.

Ce-ți mai aduci aminte de la Gloria?

Pot să spun că acolo am învățat abecedarul. Primii pași cu adevărat pe care i-am făcut. Apoi, am fost la Șoimii, unde l-am avut antrenor pe Romeo Stan. El a plecat, la un moment dat, de acolo și l-am urmat cu toții la LPS (n.r. Liceul cu Program Sportiv din Buzău), unde era profesor.



”M-a chemat la el și mi-a spus: 'băi, tu atacant ești'. Și ăsta mi-a rămas postul

Ai stat până la 16-17 ani acasă și, apoi, ai mers la Clinceni

Da. Într-o pauză de iarnă am plecat de la LPS, la Academica Clinceni. Am jucat jumătate de sezon la Liga Elitelor. Aveam echipă bună. Iar în vară am început pregătirea cu echipa mare. M-am descurcat bine și am și debutat în Liga 1.

Câți ani aveai când ai debutat?

18 ani! Echipa, cu un sezon în urmă, terminase în play-off și era destul de bună. Jucam meci de meci. Ilie Poenaru m-a debutat în Liga 1, căruia îi mulțumesc enorm. Apoi, au început să fie probleme cu banii. Și au plecat din jucători. Iar noi, ăștia mici, am terminat sezonul.

Ai profitat din plin.

Da. Am profitat. Am jucat meci de meci. Și mi-a prins foarte bine. Ai jucat atacant de la început?

Nu! Într-un cantonament în Bulgaria, primul meu cantonament chiar, m-a băgat atacant Ilie Poenaru. Eu jucasem mijlocaș până atunci. Și, ca atacant, am fost foarte bun. Țin minte că m-a chemat după meci la el și mi-a spus 'băi, tu atacant ești'. Și ăsta mi-a rămas postul.



”Erau frumoase antrenamentele cu domnul Hagi. Avea și o vorbă pe care ne-o spunea mereu”

După Clinceni, a urmat Farul.

În acea vară a fost o perioadă puțin mai urâtă pentru mine. Am stat trei luni să-mi găsesc echipă. Nu știam unde să mă duc, ce să fac. Am ajuns la Farul în cele din urmă. Nu eram pregătit deloc.

Și te-ai pregătit cu echipa a doua?

Da, făceam antrenamente cu echipa a doua. Și am și jucat la echipa a doua la început. Apoi, am început să mă antrenez și cu echipa mare, chiar în sezonul în care clubul a câștigat campionatul. Am prins lotul la câteva meciuri atunci. Abia sezonul următor însă am debutat. Am jucat în supercupă, am intrat titular în prima etapă, am mai jucat un meci și după am mers la Buzău împrumut.

Aș vrea să te întreb despre Gică Hagi. Vorbeați?

Nu vorbeam față în față, doar la antrenamente. Aveam ședințe în fiecare zi.

Cum erau antrenamentele lui?

Erau frumoase. Lucram doar cu mingea. Ai ce învăța de la el, îți dai seama. Mai ales la ședințe.

Vă dădea sfaturi?

Avea mai multe vorbe el. Și multe citate făcute de el. Erau scrise pe pereți, în vestiar, în sală. Avea și o vorbă pe care ne-o spunea mereu. Pare banală, dar dacă stai să o analizezi... Spunea 'cine se trezește dimineață va ajunge departe'. De la asta pleca mereu. Cine se trezește de dimineață poate să facă mai multe chestii. Apoi, intra în detalii.



”Am făcut o greșeală”

La Gloria cum a fost împrumutul?

Mi-a prins bine perioada, am jucat tot sezonul. Până la finalul sezonului când a apărut o accidentare. Și atunci am greșit.

Cu ce ai greșit?

Că am vrut să joc în continuare. Nu am vrut să pierd perioada, eram într-o formă bună și nu voiam să mă opresc atunci. Am făcut mai multe proceduri să scap de dureri în timpul meciurilor și să joc. Iar asta m-a făcut să stau după ce s-a încheiat sezonul ăla șase-șapte luni pe bară, să mă refac.

M-am întors la Farul vara aia. Eu nu eram refăcut, evident. Voiau să mă trimită iar la Liga 2. Dar a apărut oportunitatea să semnez cu Dinamo și să merg la Afumați împrumut să mă pun pe picioare.

Dar tu tot nu erai refăcut.

Da, iar cei de la Dinamo m-au ajutat foarte mult. Chiar dacă eram la Afumați, am făcut kinetoterapie ca să scap de accidentare. Iar la Afumați am jucat meci de meci, am marcat. A fost totul bine!

Și Dinamo te-a dat iar împrumut.

Primul meu plan era să rămân la Dinamo. Dar din păcate nu am ajuns în pregătire cu ei.



”Antrenamentele? Titanice! Nu am făcut pe nicăieri așa pregătire”

De ce ai ales-o pe Metalul?

Știam că pot să mă antrenez bine, știam ce e aici. Sper să reușesc aceeași performanță pe care am reușit-o cu Gloria, chiar dacă nu ăsta e obiectivul. Eu chiar cred că avem o echipă bună și avem șanse să ne batem acolo sus.

Cum te înțelegi cu Vali Stan?

Mă înțeleg bine cu Vali. De până să vin vorbeam cu el. Mi-a spus ce vrea de la jucători, de la mine. Că m-a urmărit, că mă cunoaște. Și el m-a vrut, și eu am vrut să vin mult aici. Ne înțelegem bine.

Cum sunt antrenamentele cu el?

Antrenamentele? Sunt titanice. Nu am făcut pe nicăieri așa antrenamente. Dar e bine, la meci mă simt foarte bine. Nu cred că m-am simțit niciodată așa bine. Sper ca Metalul să fie relansarea mea! Să ajung în Superliga de aici.



”Vreau să demonstrez la Dinamo!”

Vrei să te întorci la Dinamo?

Sper să am șansa să fac pregătirea cu ei. Și, după, să decidă ei dacă fac față sau nu. Eu vreau să demonstrez. Sezonul ăsta o să mă pregătesc foarte bine și sunt sigur că o să fac față cu brio. Obiectivul meu e să mă întorc în Superliga. Sper ca Metalul să fie rampa mea de lansare în prima ligă. Sau, de ce nu, să promovăm și să merg cu Metalul. Pare greu, la prima vedere, dar știu ce echipă avem și cunosc și Liga 2 destul de bine. E al treilea sezon și chiar cred că putem.

Povestește-mi despre convocările la națională.

Am avut două convocări la U20. A fost o experiență scurtă, dar tare. Am jucat contra Angliei pe care am bătut-o cu 2-0. Jucau și câțiva băieți din Premier League. Și am mai fost în Norvegia, tot cu naționala, dar am pierdut.

Vali, care e visul tău?

Visul meu e să ajung să joc într-unul dintre cele top 5 campionate din lume și să joc la echipa națională mare.

Mulțumesc mult că ai vrut să vorbim. Sper să continui forma bună și să ajungi unde ți-ai propus!

Mulțumesc!



Cifrele lui Vali Dumitrache, potrivit Transfermarkt

Cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate, Vali Dumitrache (1,80 m) a evoluat de-a lungul carierei sale la Academica Clinceni, Farul Constanța, Gloria Buzău, CS Afumați și Metalul Buzău, iar în prezent este legitimat la clubul-mamă Dinamo.

Academica Clinceni: 33 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Gloria Buzău: 27 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

27 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 1 pasă decisivă CS Afumați: 22 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 0 pase decsiive

22 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 0 pase decsiive Metalul Buzău: 6 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive

6 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive Farul Constanța: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise

