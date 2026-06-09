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Dinamo a oficializat într-o singură zi despărțirea de cinci jucători!

Este vorba despre Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko, Valentin Țicu și Valentin Dumitrache, iar anunțurile au venit pe rețelele de socializare ale clubului.

Kennedy Boateng, 74 de meciuri cu 8 goluri și 2 pase decisive

”Mulțumim, Kennedy Boateng!

Contractul dintre Dinamo și Boateng a ajuns la sfârșit, iar jucătorul a ales să urmeze o nouă provocare în cariera sa.

Sosit la Dinamo în vara anului 2024, Boa s-a impus rapid ca o soluție pentru primul 11 al echipei noastre. A avut evoluții constante și a contribuit serios la performanțele echipei.

În cele două sezoane petrecute în alb și roșu, Boateng a bifat 74 de meciuri, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Îi mulțumim lui Boa pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo, pentru seriozitatea și dedicarea de care a dat dovadă, și îi dorim mult succes mai departe în carieră!”

Georgi Milanov, 92 de meciuri cu 4 goluri și 8 pase decisive

”Mulțumim, Georgi Milanov!

Georgi, unul dintre veteranii echipei, a ajuns la finalul contractului cu echipa noastră.

Acesta a îmbrăcat tricoul lui Dinamo timp de 2 sezoane și jumătate, fiind unul dintre cei care au contribuit la menținerea clubului în Superligă, dar și la revenirea echipei în partea superioară a fotbalului nostru.

În această perioadă, Georgi a adunat 92 de prezențe în tricoul alb-roșu, marcând 4 goluri și oferind 8 pase decisive.

Îi mulțumim lui Georgi Milanov pentru toată munca pe care a depus-o atât pe terenul de joc, cât și în vestiarul echipei, și îi dorim mult succes mai departe în cariera de jucător!”

Jordan Ikoko, 25 de meciuri cu 2 pase decisive

”Mulțumim, Jordan Ikoko!

Fundașul cu dublă cetățenie, franceză și congoleză, a ajuns la finalul contractului cu Dinamo.

Sosit la începutul sezonului recent încheiat, Jordan a evoluat pentru echipa noastră în 25 de meciuri, timp în care a oferit 2 pase decisive pentru coechipierii săi.

Îi dorim mult succes mai departe lui Jordan Ikoko în cariera sa și îi mulțumim pentru munca pe care a depus-o în tricoul alb-roșu!”

Valentin Țicu, 8 meciuri

”Mulțumim, Valentin Țicu!

Sosit în ianuarie la Dinamo, de la Petrolul Ploiești, Vali a reprezentat o soluție pentru poziția de fundaș stânga.

Revenit după o lungă perioadă de recuperare, Vali a pășit din nou pe teren în tricoul alb-roșu.

În perioada petrecută la Dinamo, acesta a înregistrat 8 apariții în tricoul echipei noastre.

Îi mulțumim pentru tot efortul depus și seriozitatea de care a dat dovadă la Dinamo și îi dorim mult succes mai departe în cariera de jucător!”

Valentin Dumitrache, fără meci oficial la Dinamo

”Mult succes, Valentin Dumitrache!

Clubul nostru a ajuns la un acord de transfer cu Chindia Târgoviște pentru atacantul Valentin Dumitrache.

Sosit în vara anului 2024 de la Farul Constanța, Valentin nu și-a făcut debutul la Dinamo într-un meci oficial, acesta fiind cedat sub formă de împrumut în ultimele două sezoane, la CS Afumați și Metalul Buzău, în divizia secundă.

Îi dorim mult succes lui Valentin la noul său club și cât mai multe goluri și realizări!”

De ce a plecat Zeljko Kopic de la Dinamo! Dezvăluirile agentului: ”Altele erau discuțiile”

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru PRO TV, agentul FIFA Anamaria Prodan a explicat motivele plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo.

Antrenorul croat a părăsit gruparea ”câinilor”, deși mai avea contract până în 2028, iar în locul său a venit portughezul Nuno Campos.

”Kopic și Dinamo au rămas într-o relație foarte bună, o relație frumoasă, bazată pe respect, mai ales că Zeljko va rămâne în inima dinamoviștilor și în istoria acestui club.

Viziunea fiecărui antrenor trebuie să fie cumva aceeași cu viziunea clubului. Dacă una dintre cele două părți își dorește mai mult sau mai puțin, atunci cel mai frumos lucru este ca fiecare să meargă pe drumul lui.

A fost o decizie luată cumva de comun acord. Probabil că, dacă ar fi luat un trofeu, altele erau discuțiile, dar Kopic o să ia cu siguranță, pentru că este unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România”, a explicat Anamaria Prodan.

Zeljko Kopic o antrena pe Dinamo din decembrie 2023 și a adunat un total de 112 meciuri oficiale pe banca tehnică a ”câinilor”.