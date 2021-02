De la ce a pornit scandalul in urma caruia un fotbalist de la Petrolul a fost batut! Fotografia surprinsa cu cateva minute inainte

Un fotbalist de la Petrolul Ploiesti a fost batut de catre mai multe persoane in aceasta saptamana.

Tatal lui Mihai Constantinescu a spus ca fiul sau a fost agresat pe strada, ulterior aflandu-se ca incidentul ar fi avut loc in fata unei case de pariuri, unde fotbalistul in varsta de doar 18 ani se afla pentru a paria.

Potrivit GSP, jucatorul de la Petrolul a fost fotografiat cu banii in mana, iar pentru ca fotbalistii nu au voie sa parieze, a izbucnit conflictul care s-a incheiat cu o bataie.

Sursa foto: GSP



Ca urmare a agresiunii fizice, Constantinescu a evoluat cu un bandaj pe fata in meciul cu Metaloglobus.

In urma scandalului, oficialii de la Petrolul au demarat o ancheta, amenintand cu masuri dure in cazul in care informatiile aparute in presa se dovedesc a fi adevarate.