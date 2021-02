Petrolul anunta masuri DRASTICE pentru jucatorul batut in Ploiesti! Ce va face clubul dupa ce s-a aflat ca fotbalistul era la casa de pariuri

Tanarul jucator al ploiestenilor, Mihai Constantinescu, a fost agresat de un grup de 10 persoane in urma cu cateva zile, iar politia a deschis o ancheta.

Petrolul a decis sa investigheze cazul lui Constantinescu, dupa ce IPJ Prahova a anuntat printr-un comunicat ca fotbalistul a avut incidentul in fata unei case de pariuri, dupa ce se certase in incinta acesteia cu o persoana de 15 ani.

Tatal fotbalistului a spus dupa incident ca jucatorul se afla in fata unui magazin, insa politia a negat aceste informatii. Petrolul a emis un comunicat prin care anunta viitoare masuri in cazul in care informatiile de la IPJ se dovedesc a fi adevarate.