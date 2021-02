Decizie surprinzatoare! Hamza Younes va semna cu o echipa din Romania! Unde va ajunge fostul jucator al Petrolului

Hamza Younes a plecat de aproape 6 luni din Romania, dar s-ar putea intoarce la o echipa din Liga 2.

Jucatorul din Tunisia s-a facut remercat in 2012 cand a semnat pentru Petrolul, echipa alaturi de care a castigat Cupa Romaniei. In 2014, a petrecut o jumtate de sezon la Botev Plovdiv, iar apoi, a semnat cu Ludogoret, club alaturi de care a cucerit campionatul supercupa si a evoluat in grupele UEFA Champions League.

Younes a mai trecut prin Iran, Grecia, Turcia sau Qatar, iar in toamna lui 2019, a revenit la Petrolul in Liga 2. Tunisianul a petrecut doar un sezon la Ploiesti, iar intre octombrie 2020 si ianuarie 2021 a fost legitimat in Grecia, la Larissa.

In acest moment, Hamza Younes este in negocieri cu Concordia Chiajna, ocupanta locul 14 din Liga 2.

"Suntem in tatonari! In maximum doua zile o sa anunam oficial daca ne intelegem cu el" , a spus Cristian Balaaa, directorul sportiv al clubului ilfovean.