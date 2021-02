Reactia savuroasa a lui Viorel Moldovan dupa ce a 'UCIS-O' pe Poli Iasi in Cupa Romaniei! "De ce sa nu ajungem in finala?!" Ce a spus antrenorul Petrolului

Petrolul Ploiesti a castigat cu 3-0 in fata lui Poli Iasi in optimile Cupei Romaniei.

Chiar daca moldovenii sunt echipa din Liga 1 si au jucat deja 7 meciuri oficiale, nu au putut sa faca nimic in fata Petrolului Ploiesti. Viorel Moldovan, antrenorulul 'lupilor', este mandru de echipa lui si a declarat ca se gandeste sa ajunga pana in actul final cu echipa din Ploiesti.

"Vreau sa imi felicit baietii pentru interpretarea jocului exact. Exact ceea ce am pregatit la antrenamente. Au aplicat in totalitate in teren si ma refer la organizarea defensiva, la organizarea jocului. Am fost exacti si am dat dovada de de pragmatism exact atunci cand a fost nevoie.

O calificare meritate care trebuie sa ne dea moral si incredere pentru ce urmeaza in continuare pentru noi. Sincer, aveam semne de intrebare la ritmul de joc, pentru noi a fost primul meci oficial, dar ne-am prezentat foarte bine, zic eu.

S-a vazut pregatirea fizica, dar nu vreau sa ne hazardam si sa ramanem echilibrati. Totul este bine ca am reusit sa ne calificam. Si ma refer la meciul care va urma din campionat cu Metaloglobus, de peste doua saptamani.

Ne dorim foarte mult, nu numai noi, ci si finantatorul principal. Tine foarte mult la aceasta competitie, noi il respectam si ne dorim sa ajungem cat mai departe in Cupa Romaniei si de ce nu in finala. Ramane de vazut peste cine vom da. Noi suntem pregatit si pana la urma asa cum le-as spus baietilor, nu avem nimic de pierdut, din contra doar de castigat", a declarat Viorel Moldovan.