Daniel Oprița a spus-o direct după meciul Stelei: „Va promova fără probleme”

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Steaua a remizat pe terenul lui Poli Timișoara, scor 1-1, într-un meci din runda a 9-a a Ligii 2. Timișorenii au deschis scorul prin Stephan Drăghici în minutul 63, iar autogolul lui Romario Benzar din minutul 90+1 a stabilit scorul final al partidei. Daniel Oprița: „Va promova fără probleme” Antrenorul Stelei a tras consluziile după partida cu timișorenii din deplasare și a spus că Politehnica Timișoara ca promova cu siguranță în Superliga la finalul acestui sezon de Liga 2. Daniel Oprița a fost mulțumit de rezultatul final, dar pus accent pe faptul că golul gazdelor ar fi fost marcat din offside.

„E echitabil acest rezultat de egalitate, la cum s-a desfășurat jocul, mai ales că la golul lor a fost și un ofsaid, ce să mai? Dacă era VAR, era ofsaid, n-a fost ușor pentru arbitru. Dacă eram într-o situație mai bună, poate nu ne mulțumeam cu acest egal, dar, având în vedere că nu am acumulat puncte, ne mulțumim și cu acest rezultat de egalitate, mai ales că am jucat cu o echipă bună, care va promova fără probleme, care are un antrenor cu experiență, care a reușit multe promovări, iar Timișoara merită să promoveze. Am avut și eu în această perioadă 20 de jucători la antrenamente, n-am mai avut 10. Sunt foarte supărat de ce s-a întâmplat cu Chipirliu, pentru că a stat aproape două luni accidentat. Când am zis că a revenit, a intrat la antrenament alaltăieri, și-a rupt ligamentul încrucișat și sezonul ăsta nu o să-l mai avem. Nu-l mai avem și ducem lipsă în atac. Gonzalez s-a accidentat la încălzire, a jucat o repriză, l-am schimbat la pauză cu un mijlocaș, pentru că n-am avut alt atacant. Chipirliu este ca un copil pentru mine, țin foarte mult la el, cum țin la toți pe care i-am avut la Juventus și am reușit acele promovări. Ei m-au ajutat pe mine să-mi fac o carte de vizită. Chipirliu a făcut foarte multe pentru Steaua, cred că merită și el acum, la greu, să fie susținut și ajutat”, a declarat Daniel Oprița, în cadrul conferinței de presă de la Sibiu.

Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri! În debutul etapei a noua, prima după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Poli Timișoara a ratat victoria contra Stelei, după un gol egalizator reușit de "militari" în minutul 63. Stephan Drăghici, fotbalist care a petrecut 5 sezoane la Steaua, a marcat pentru Poli Timișoara în minutul 63, cu un șut din marginea careului. Reluările au arătat că Aurelian Chițu, autorul pasei decisive, se afla în ofsaid, însă asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat, având în vedere că în Liga 2 nu a fost implementat sistemul VAR. Steaua a plecat cu un punct de la Sibiu, după ce Romario Benzar și-a trimis mingea în propria poartă în urma unei centrări din flancul drept. Poli Timișoara a ratat șansa de a trece pe primul loc. Elevii lui Dan Alexa rămân pe poziția secundă în Liga 2, sunt neînvinși și au 21 de puncte, unul sub liderul CSM Slatina. De partea cealaltă, Steaua a ajuns la 6 puncte și se află pe poziția 17.

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