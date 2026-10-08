CSA Steaua Bucureşti a fost surclasată de echipa maghiară FTC Telekom Waterpolo, cu scorul de 23-7 (7-2, 5-3, 6-0, 5-2), miercuri, la Budapesta, în meciul său de debut în Grupa D a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Ferencvaros Budapesta - Steaua București 23-7

Ferencvaros, câştigătoarea trofeului în 2024 şi 2025 şi clasată pe locul al treilea în ultimul sezon, a controlat jocul şi s-a impus fără drept de apel, subliniază Agerpres.

Fradi a câştigat în sezonul trecut ambele meciuri din grupă cu CSM Oradea (19-11 şi 17-5).

Golurile campioanei României au fost marcate de Andrei-Radu-Ionuţ Neamţu (2), Vlad-Luca Georgescu (2), Alin Cristian Pârâianu (1), Andrija Jaukovic (1) şi Andrei Ţepeluş (1).

Pentru gazde au înscris Stylianos Argyropoulos Kanakakis (4 goluri), Marton Gyorgy Vamos (3), Vendel Csaba Vigvari (3), Krisztian Peter Manhercz (2), Akos Nagy (2), Konstantinos Kakaris (2), Szilard Jansik (2), Dusan Mandic (1), Edoardo Di Somma (1), Gergo Janos Fekete (1), Csongor Daniel Lugosi (1), Zoltan Csaba Jambor (1).

Steaua va juca următorul meci pe 28 octombrie, la Bucureşti, cu CN Marseille.