VIDEO Steaua a fost dezmembrată de Ferencvaros!

Steaua a fost dezmembrată de Ferencvaros! Polo
SPORT.RO
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Campioana României se anunță a fi ciuca bătăilor în Champions League.

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Din articol

CSA Steaua Bucureşti a fost surclasată de echipa maghiară FTC Telekom Waterpolo, cu scorul de 23-7 (7-2, 5-3, 6-0, 5-2), miercuri, la Budapesta, în meciul său de debut în Grupa D a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Ferencvaros Budapesta - Steaua București 23-7

Ferencvaros, câştigătoarea trofeului în 2024 şi 2025 şi clasată pe locul al treilea în ultimul sezon, a controlat jocul şi s-a impus fără drept de apel, subliniază Agerpres.

Fradi a câştigat în sezonul trecut ambele meciuri din grupă cu CSM Oradea (19-11 şi 17-5).

Golurile campioanei României au fost marcate de Andrei-Radu-Ionuţ Neamţu (2), Vlad-Luca Georgescu (2), Alin Cristian Pârâianu (1), Andrija Jaukovic (1) şi Andrei Ţepeluş (1).

Pentru gazde au înscris Stylianos Argyropoulos Kanakakis (4 goluri), Marton Gyorgy Vamos (3), Vendel Csaba Vigvari (3), Krisztian Peter Manhercz (2), Akos Nagy (2), Konstantinos Kakaris (2), Szilard Jansik (2), Dusan Mandic (1), Edoardo Di Somma (1), Gergo Janos Fekete (1), Csongor Daniel Lugosi (1), Zoltan Csaba Jambor (1).

Steaua va juca următorul meci pe 28 octombrie, la Bucureşti, cu CN Marseille.

Reacția clubului din Ghencea

”🤽‍♂️ POLO PE APĂ

❤💙 Debut greu pentru campioana României în grupele Ligii Campionilor. În bazinul fostei campioane a Europei, FTC Budapesta, Steaua nu a rezistat și a cedat cu 7-23.

Formația maghiară, una dintre favoritele la câștigarea trofeului, s-a detașat rapid și a condus de la un capăt la altul. FTC a câștigta fiecare repriză și s-a impus categoric.

Pentru Steaua au marcat: Vlad Georgescu 2 goluri, Andrei Neamțu 2, Alin Pârâianu 1, Andrei Țepeluș 1 și Andrija Jaukovic 1. Următorul meci al băieților noștri, în grupa D a Ligii Campionilor, va fi pe 28 octombrie, cu CN Marseille, campioana Franței, în bazinul din Ghencea”, a postat la final pagina oficială Steaua București.

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