FOTO Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri! Cum arată acum clasamentul în Liga 2

Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri! Cum arată acum clasamentul în Liga 2 Liga 2
SPORT.RO
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Poli Timișoara a remizat în derby-ul cu Steaua, disputat la Sibiu, scor 1-1, în runda a noua din Liga 2.

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Din articol

Poli Timișoara - Steaua, derby decis de o eroare de arbitraj și un autogol în prelungiri!

În debutul etapei a noua, prima după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Poli Timișoara a ratat victoria contra Stelei, după un gol egalizator reușit de "militari" în minutul 63.

Stephan Drăghici, fotbalist care a petrecut 5 sezoane la Steaua, a marcat pentru Poli Timișoara în minutul 63, cu un șut din marginea careului. Reluările au arătat că Aurelian Chițu, autorul pasei decisive, se afla în ofsaid, însă asistentul nu a ridicat fanionul, iar golul a fost validat, având în vedere că în Liga 2 nu a fost implementat sistemul VAR.

Steaua a plecat cu un punct de la Sibiu, după ce Romario Benzar și-a trimis mingea în propria poartă în urma unei centrări din flancul drept.

Poli Timișoara a ratat șansa de a trece pe primul loc. Elevii lui Dan Alexa rămân pe poziția secundă în Liga 2, sunt neînvinși și au 21 de puncte, unul sub liderul CSM Slatina.

De partea cealaltă, Steaua a ajuns la 6 puncte și se află pe poziția 17.

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