VIDEO Baschetul din România, fără români! Ce s-a întâmplat în prima etapă în CS Vâlcea - Steaua

Baschetul din România, fără români! Ce s-a întâmplat în prima etapă în CS Vâlcea - Steaua Baschet
SPORT.RO
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A început Liga Națională de baschet masculin.

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SteauaCS VâlceaSinay Tahir ChambersChristopher Washington JrClaude Robinson
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CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea a învins-o cu emoţii pe CSA Steaua Bucureşti, cu scorul de 97-90 (22-28, 24-13, 19-24, 21-21, 11-4), după prelungiri, marţi seara, în Sala ''Traian'' din Râmnicu Vâlcea, într-un meci din prima etapă a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Steaua a fost aproape de a obţine victoria în timpul regulamentar, dar Ivory a reuşit egalarea (86-86), când mai erau 11 secunde, vâlcenii au recuperat şi au trecut apoi pe lângă victorie, Chambers ratând un lay-up. Gazdele au făcut diferenţa în prelungiri.

CS Vâlcea - Steaua 97-90 după prelungiri

De la CS Vâlcea s-au remarcat Sinay Tahir Chambers, cu 22 puncte, 7 recuperări, 5 pase decisive, Donovan Richard Ivory, 21 p, 7 rec, 3 pd, Christopher Allen Coffey, 15 p, 5 rec, Wesley Jamal Gordon, 10 p, 6 rec.

Cei mai buni stelişti au fost Christopher Scott Washington Jr, 21 p, 4 rec, Claude Robinson, 17 p, 5 rec, Kyler Adam Filewich, 14 p, 12 rec, 5 pd, şi Dwon Terrell Odom, 11 p, 7 rec, 8 pd, conform Agerpres.

Practic, numai jucători străini care s-au remarcat în meciul de la Râmnicu Vâlcea!

Reacția clubului Steaua București

”🏀 BASCHET

❤💙 Steaua pierde dramatic confruntarea de la Rm. Vâlcea, cu CS Vâlcea 1924 în meciul de debut al noului sezon în Liga Națională. Băieții lui Andrei Mandache au reușit un joc foarte bun și au trecut pe lângă o mare victorie.

Steaua a condus cu 28-22 după primul sfert, gazdele au egalat, au trecut în față, dar în sfertul 4, Steaua a avut prima șansă la victorie. A condus cu 86-84 și a avut posesia, cu 26 de secunde rămase de disputat. Oltenii au egalat, au trimis meciul în prelungiri, și au câștigat acolo cu 11-4.

Christopher Washington Jr. 21 de puncte a fost principalul realizator al Stelei, urmat de Claude Robinson cu 17. Prestație foarte bună și pentru Kyler Filewich, care și-a trecut în cont un double-double: 14 puncte - 12 recuperări”, a postat la final Steaua București.

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