CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea a învins-o cu emoţii pe CSA Steaua Bucureşti, cu scorul de 97-90 (22-28, 24-13, 19-24, 21-21, 11-4), după prelungiri, marţi seara, în Sala ''Traian'' din Râmnicu Vâlcea, într-un meci din prima etapă a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Steaua a fost aproape de a obţine victoria în timpul regulamentar, dar Ivory a reuşit egalarea (86-86), când mai erau 11 secunde, vâlcenii au recuperat şi au trecut apoi pe lângă victorie, Chambers ratând un lay-up. Gazdele au făcut diferenţa în prelungiri.

CS Vâlcea - Steaua 97-90 după prelungiri

De la CS Vâlcea s-au remarcat Sinay Tahir Chambers, cu 22 puncte, 7 recuperări, 5 pase decisive, Donovan Richard Ivory, 21 p, 7 rec, 3 pd, Christopher Allen Coffey, 15 p, 5 rec, Wesley Jamal Gordon, 10 p, 6 rec.

Cei mai buni stelişti au fost Christopher Scott Washington Jr, 21 p, 4 rec, Claude Robinson, 17 p, 5 rec, Kyler Adam Filewich, 14 p, 12 rec, 5 pd, şi Dwon Terrell Odom, 11 p, 7 rec, 8 pd, conform Agerpres.

Practic, numai jucători străini care s-au remarcat în meciul de la Râmnicu Vâlcea!