CS Afumaţi a învins-o pe CSL Ştefăneştii de Jos cu scorul de 4-0, duminică, pe teren propriu, la Mogoşoaia, într-un meci din etapa a 9-a din Liga 2.

În urma acestui succes, CS Afumaţi a urcat pe locul 6, ultima poziție de play-off.

”⚽ LIGA 2 | VICTORIE CATEGORICĂ ÎN DERBY-UL ILFOVULUI!

CS AFUMAȚI - CS ȘTEFĂNEȘTI 4-0

💙💛 CS Afumați s-a impus cu scorul de 4-0 în fața formației CS Ștefănești, în derby-ul Ilfovului, disputat în cadrul etapei a 9-a a Ligii 2.

O victorie categorică și trei puncte importante pentru echipa noastră!

Mulțumim suporterilor pentru susținere! Felicitări echipei! Hai, CS Afumați! 💙💛”, a postat pagina oficială Clubul Sportiv Afumați.

Rezultatele din etapa 9 din Liga 2

Joi

Poli Timişoara - Steaua 1-1

Sâmbătă

Chindia Târgovişte - Concordia Chiajna 3-2

Cetatea Suceava - CSC Dumbrăviţa 3-1

CS Dinamo - CSM Olimpia Satu Mare 2-2

Metaloglobus Bucureşti - SC Popeşti-Leordeni 0-3

Gloria Bistriţa - SCM Râmnicu Vâlcea 1-0

Metalul Buzău - ASA Târgu Mureş 1-0

CSC 1599 Şelimbăr - Unirea Slobozia 0-1

CSM Reşiţa - CSM Slatina 3-1

Duminică

CS Afumaţi - CSL Ştefăneştii de Jos 4-0

Tot duminică are loc şi meciul FC Bihor - FC Bacău (Stadion ''Iuliu Bodola'' - Oradea, 15:45).

Clasamentul din Liga 2