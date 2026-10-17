Formația pregătită de Ionuț Chirilă a învins-o cu 4-1 pe CSL Ștefănești și a urcat pe locul 18 în clasament, după un început dificil de sezon.

Înaintea partidei cu Ștefănești, CS Dinamo avea doar patru puncte și ocupa penultimul loc, iar poziția antrenorului era pusă sub semnul întrebării.

CS Dinamo a marcat de patru ori

Bucureștenii au deschis scorul în minutul 12, prin Denis Rența, iar Andrei Rus a majorat avantajul în minutul 35. Peter Maapia a stabilit scorul pauzei, 3-0, în favoarea echipei lui Chirilă.

CS Dinamo a continuat să atace și după revenirea de la vestiare, iar George Leață a înscris pentru 4-0 în minutul 50. CSL Ștefănești a marcat golul de onoare în minutul 74, prin Sergiu Șerban.

În urma acestui rezultat, CS Dinamo a ajuns la șapte puncte, după două victorii, o remiză și șapte înfrângeri. Formația lui Ionuț Chirilă se află acum peste CSM Olimpia Satu Mare, CSC Șelimbăr, CSL Ștefănești și Dumbrăvița.