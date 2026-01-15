Claudiu Niculescu a stabilit programul de la CSM Slatina! Care va fi primul meci al formației din Olt

CSM Slatina va începe seria amicalelor de iarnă cu un meci împotriva lui CSM Slatina U19 (17 ianuarie), iar apoi se va duel cu SM Târgu Jiu (25 ianuarie), Oltul Curtișoara (30 ianuarie) și SCM Râmnicu Vâlcea (6 februarie), după cum a anunțat CSM Slatina pe pagina de Facebook .

Primul meci oficial al echipei antrenate de Claudiu Niculescu va avea loc pe 11 februarie, când CSM Slatina o va întâlni pe Metaloglobus în Cupa României.

„Urmează o perioadă grea, cu antrenamente pe plan local, în care trebuie să atingem toate palierele, fizic și tehnico-tactic, pentru că primul nostru meci oficial va fi în Cupa României, pe 11 februarie. Așa că va trebui să comprimăm puțin această pregătire. Plecăm la drum cu încredere mare că vom putea face meciuri bune în această primăvară, așa cum am reușit și sezonul trecut.

Sper să acumulăm cât mai multe puncte din aceste patru etape care au mai rămas de disputat din sezonul regular, iar după aceea vom vedea ce va fi mai departe. Primul obiectiv este să încercăm să câștigăm meciul din Cupa României, cu Metaloglobus, iar apoi ne vom concentra pe campionat.

Avem 26 de jucători la primul antrenament, mai pot veni maximum doi jucători, dar nu mai mulți, pentru că rămânem cu acest grup. Am încredere în băieți. N-am vrut să aducem foarte mulți jucători, pentru că s-a creat o omogenitate, suntem împreună cu mulți dintre ei de un an de zile și mergem mai departe așa cum suntem”, a declarat Claudiu Niculescu la reunire.

