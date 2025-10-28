Claudiu Niculescu, sincer după ce a pierdut cu 4-0 în fața lui CFR Cluj: „Singurul meu regret”

Clujenii au marcat prin Korenica (23'), Badamosi (35'), Păun (58') și Matei Ilie 75' și au obținut cele trei puncte în Grupa A din Cupa României.

Claudiu Niculescu: „Singurul meu regret este că poate ar fi trebuit să menajez niște titulari”



Claudiu Niculescu a recunoscut superioritatea adversarului, iar antrenorul a dezvăluit că regretă faptul că nu a odihnit mai mulți jucători.

Niculescu a explicat că formația sa se va concentra de acum pe meciurile care urmează în Liga 2.

„Nu am reușit să le facem față. În a doua repriză am căpătat puțin curaj, cred că s-a făcut diferența de valoarea.

Singurul meu regret este că poate ar fi trebuit să menajez niște titulari. Urmează un meci greu cu Chindia și poate ar fi trebuit să fac asta.

Au fost timorați, au întâlnit pentru prima dată jucători așa de valoroși. S-a simțit o ușoară emoție, dar asta este, trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ne revenim din punct de vedere fizic și mental.

Sincer, acum nu mă gândesc la Cupa României, pentru că nu avem o situație bună în clasament. Avem meciuri grele acum, meciuri din care sper să scoatem cât mai multe puncte. Nu suntem liniștiți.

(n.r. despre dreptul la promovare) Am înțeles că din sezonul viitor să se facă demersurile. Anul acesta nu, mai departe nu ține de mine. E important să avem drept de promovare, nu înseamnă că vom reuși acest lucru, dar e important pentru mentalul jucătorilor”, a spus Claudiu Niculescu.

