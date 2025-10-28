Claudiu Niculescu, sincer după ce a pierdut cu 4-0 în fața lui CFR Cluj: „Singurul meu regret”

Claudiu Niculescu, sincer după ce a pierdut cu 4-0 &icirc;n fața lui CFR Cluj: &bdquo;Singurul meu regret&rdquo; Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj s-a impus cu 4-0 în fața lui CSM Slatina, în prima rundă din Cupa României.

TAGS:
caludiu niculescucsm slatinaliga 2Cupa RomanieiCFR Cluj
Din articol

Clujenii au marcat prin Korenica (23'), Badamosi (35'), Păun (58') și Matei Ilie 75' și au obținut cele trei puncte în Grupa A din Cupa României.

Claudiu Niculescu: „Singurul meu regret este că poate ar fi trebuit să menajez niște titulari”

Claudiu Niculescu a recunoscut superioritatea adversarului, iar antrenorul a dezvăluit că regretă faptul că nu a odihnit mai mulți jucători.

Niculescu a explicat că formația sa se va concentra de acum pe meciurile care urmează în Liga 2.

„Nu am reușit să le facem față. În a doua repriză am căpătat puțin curaj, cred că s-a făcut diferența de valoarea. 

Singurul meu regret este că poate ar fi trebuit să menajez niște titulari. Urmează un meci greu cu Chindia și poate ar fi trebuit să fac asta. 

Au fost timorați, au întâlnit pentru prima dată jucători așa de valoroși. S-a simțit o ușoară emoție, dar asta este, trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ne revenim din punct de vedere fizic și mental. 

Sincer, acum nu mă gândesc la Cupa României, pentru că nu avem o situație bună în clasament. Avem meciuri grele acum, meciuri din care sper să scoatem cât mai multe puncte. Nu suntem liniștiți. 

(n.r. despre dreptul la promovare) Am înțeles că din sezonul viitor să se facă demersurile. Anul acesta nu, mai departe nu ține de mine. E important să avem drept de promovare, nu înseamnă că vom reuși acest lucru, dar e important pentru mentalul jucătorilor”, a spus Claudiu Niculescu. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
ARTICOLE PE SUBIECT
CS Dinamo &ndash; Dinamo, TREI GOLURI &icirc;n duelul istoric din Cupă! Marcator &icirc;n premieră și patru schimbări la pauză &icirc;n echipa lui Zeljko Kopic
CS Dinamo – Dinamo, TREI GOLURI în duelul istoric din Cupă! Marcator în premieră și patru schimbări la pauză în echipa lui Zeljko Kopic
Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo vs CS Dinamo. Roșca: Nu mi-a picat bine că n-am mai jucat după sezonul trecut
Cupa României | Dinamo vs CS Dinamo. Roșca: "Nu mi-a picat bine că n-am mai jucat după sezonul trecut"
&rdquo;Frăția fotbalului&rdquo;! C&acirc;t costă biletele la Dinamo - CS Dinamo, &rdquo;duelul istoric dintre cei doi frați&rdquo; din Cupa Rom&acirc;niei
”Frăția fotbalului”! Cât costă biletele la Dinamo - CS Dinamo, ”duelul istoric dintre cei doi frați” din Cupa României
ULTIMELE STIRI
Florin Gardoș a intervenit &icirc;n scandalul dintre Tănase și Ioan Becali: &bdquo;Nu am &icirc;nțeles de ce&rdquo;
Florin Gardoș a intervenit în scandalul dintre Tănase și Ioan Becali: „Nu am înțeles de ce”
CS Dinamo &ndash; Dinamo, TREI GOLURI &icirc;n duelul istoric din Cupă! Marcator &icirc;n premieră și patru schimbări la pauză &icirc;n echipa lui Zeljko Kopic
CS Dinamo – Dinamo, TREI GOLURI în duelul istoric din Cupă! Marcator în premieră și patru schimbări la pauză în echipa lui Zeljko Kopic
Mihaela Cambei a luat azi TOATE medaliile de aur la Campionatul European! Demonstrație de forță a dinamovistei
Mihaela Cambei a luat azi TOATE medaliile de aur la Campionatul European! Demonstrație de forță a dinamovistei
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”
Căpitanul naționalei Rom&acirc;niei și-a anunțat retragerea!
Căpitanul naționalei României și-a anunțat retragerea!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
NU pentru revenirea la CFR Cluj: M-au dat afară de două ori!

NU pentru revenirea la CFR Cluj: "M-au dat afară de două ori!"

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omor&acirc;t un om &icirc;n scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu

Lucescu &bdquo;fierbe&ldquo;: jucătorul de la care avea mari așteptări, &bdquo;lipit&ldquo; de bancă, &icirc;n cădere liberă!

Lucescu „fierbe“: jucătorul de la care avea mari așteptări, „lipit“ de bancă, în cădere liberă!

Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Am o veste foarte bună&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul: ”Am o veste foarte bună”

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați



Recomandarile redactiei
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”
CS Dinamo &ndash; Dinamo, TREI GOLURI &icirc;n duelul istoric din Cupă! Marcator &icirc;n premieră și patru schimbări la pauză &icirc;n echipa lui Zeljko Kopic
CS Dinamo – Dinamo, TREI GOLURI în duelul istoric din Cupă! Marcator în premieră și patru schimbări la pauză în echipa lui Zeljko Kopic
Mihaela Cambei a luat azi TOATE medaliile de aur la Campionatul European! Demonstrație de forță a dinamovistei
Mihaela Cambei a luat azi TOATE medaliile de aur la Campionatul European! Demonstrație de forță a dinamovistei
Leo Messi a făcut anunțul despre Cupa Mondială: &rdquo;Voi evalua acest lucru zi de zi!&rdquo;
Leo Messi a făcut anunțul despre Cupa Mondială: ”Voi evalua acest lucru zi de zi!”
Căpitanul naționalei Rom&acirc;niei și-a anunțat retragerea!
Căpitanul naționalei României și-a anunțat retragerea!
Alte subiecte de interes
Etapă fabuloasă &icirc;n Liga 2! Steaua = Bogdan Chipirliu și moldovenii de peste Prut decid &icirc;n prelungiri două meciuri + c&acirc;ți suporteri ai &rdquo;militarilor&rdquo; s-au aflat la Dumbrăvița
Etapă fabuloasă în Liga 2! Steaua = Bogdan Chipirliu și moldovenii de peste Prut decid în prelungiri două meciuri + câți suporteri ai ”militarilor” s-au aflat la Dumbrăvița
Totul pentru promovare! Stadion nou de 400 de milioane de lei și atacanți de la FCSB și Dinamo transferați
Totul pentru promovare! Stadion nou de 400 de milioane de lei și atacanți de la FCSB și Dinamo transferați
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara &icirc;nainte de startul noului sezon: &rdquo;Strict interzis&rdquo;
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Din categoria &bdquo;Atletico Textila.&rdquo; Portarul &bdquo;revelației&rdquo; Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
CITESTE SI
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă &icirc;n camera de gardă la doar 37 de ani

stirileprotv Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

stirileprotv Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!