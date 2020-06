Ciprian Marica face primul transfer al verii la Farul Constanta: "E o echipa importanta cu un proiect serios!"

Marius Chindris (29 de ani) este prima mutare a verii realizata de Farul Constanta.

Clubul din Constanta a anuntat prin intermediul unui comunicat primul transfer din aceasta vara. Este vorba despre mijlocasul Marius Chindris, care a mai evoluat in trecut la UTA Arad si Petrolul Ploiesti.

Ultima oara a jucat la Viitorul Selimbar si a facut pasul la Constanta din postura de jucator liber.

"Farul este o echipa foarte importanta in fotbalul romanesc, care are traditie in spate, are multi suporteri si care isi doreste un obiectiv maret pentru urmatorul sezon si cred ca impreuna il putem realiza.

Abia astept sa ne cunoastem! (n. r. cu fanii) Sper sa vina in numar cat mai mare la stadion si sa ne sustina, pentru ca noi vom face totul pentru a ne indeplini obiectivul!", a declarat Chindris dupa ce a semnat cu Farul.