Farul Constanta este in mare pericol! Echipa lui Ciprian Marica risca sa intre in FALIMENT din cauza unor datorii

Farul Constanta risca masuri drastice din cauza unor datorii.

Farul are datorii de achitat catre firma de paza One Star Security. Reprezentanii firmei ar fi solicitat deja deschiderea procedurii de insolventa, anunta ziarul Ziua Constanta.

"One Star Security a solicitat instantei deschiderea procedurii de insolventa pentru Asociatia Fotbal Club Farul Constanta. Asociatia Fotbal Club Farul Constanta, datoreaza firmei de paza si protectie One Star Security 115.447,90 RON, la care se adauga si dobanda legala penalizatoare.

Datoria cumulata reprezinta contravaloarea serviciilor prestate de OSS, conform contractelor incheiate intre cele doua societati. Desi serviciile de paza au fost prestate, AFC Farul Constanta a refuzat plata facturilor scadente. Inainte de formularea cererii pentru deschiderea procedurii de insolventa, reprezentantii One Star Security au incercat solutionarea pe cale amiabila.", scrie in comunicatul OSS.

Ciprian Marica nu este de acord cu sumele despre care se vorbeste si crede ca totul trebuie sa se dovedeasca cu acte. "Sunt discutii juridice, pentru ca acolo se invoca niste cheltuieli cu care noi nu suntem de acord. Cand am venit la Farul erau 7000 de datorii! Acum, pentru fiecare chichita toata lumea sare in sus. Se discuta si le vom clarifica.

Dorim sa stim in ce baza s-au facut aceste facturi. Am facut solicitari in acest sens. Sunt probleme pe care le are toata lumea, si Viitorul si toate celelate echipe. Nu este o suma de speriat, dar trebuie sa fie o baza in spate pentru ele, nu?", a spus Marica, principalul investitor al echipei, pentru Tomis News.