CUTREMUR la Farul Constanta! Echipa lui Marica poate sa piarda TOATE punctele din acest sezon! Gafa URIASA facuta de club

Farul poate sa piarda la masa verde cele 13 puncte obtinute in startul acestui sezon.

SSC Farul Constanta, echipa lui Ciprian Marica, a fost reclamata la Federatie pentru ca a folosit un jucator aflat sub contract cu alt club! Rafael Licu, 20 de ani, a jucat pentru Farul in acest sezon desi nu apartinea de club. Insa jucatorul nu apartine de Farul!

Conform celor de FC Viitorul Mihai Georgescu, o scoala de fotbal din Cluj Napoca, Licu are contract cu ei pana in vara anului 2019. El a fost cedat sub forma de imprumut sezonul trecut la Dunarea Calarasi, ASA Targu Mures si Chindia Targoviste.

Cei de la Viitorul Mihai Georgescu cer 25.000 de euro pentru Licu si 25% dintr-un viitor transfer. ”Am căutat să rezolvăm această situaţie delicată, pe cale amiabilă, negociind un transfer definitiv la clubul ASSCS Farul Constanţa, pentru care am făcut o adresă, în data de 15 octombrie 2018” scrie in documentul trimis catre Federatie.

Licu a jucat in 14 partide pentru Farul, reusind sa marcheze si 2 goluri. In cele 2 partide ce au avut loc dupa plangerea facuta de Viitorul la FRF, Licu nu a mai fost folosit iar Farul a pierdut cu CS Mioveni si Daco Getica. Culmea, cel cu Mioveni a fost pierdut tot la masa verde dupa ce Farul a folosit un jucator suspendat!

”Cazul este la Federatie. A fost legitimat regulamentar. Nu-si permitea nimeni sa legitimeze un jucator aflat sub contract. Nu vreau sa intru in detalii. Lasam comisiie sa judece” a declarat pentru Liga2 presedintele celor de la Farul, Marcel Lica.

Marica declasare chiar saptamana aceasta ca isi doreste ca Farul sa promoveze in Liga 1 chiar din acest sezon.