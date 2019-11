INCREDIBIL | Doar in Romania se putea intampla asa ceva: si-au inaugurat stadion de 24 de milioane de euro si au intrat in FALIMENT

Situatie incredibila in fotbalul romanesc.

Pandurii Targu Jiu a intrat in faliment. Decizia apartine Tribunalului Gorj, dar nu este una definitiva si poate fi atacata, clubul gorjean anuntand deja ca va face apel. Pana la finalizarea procedurii si solutionarea cauzei, Pandurii isi poate continua activitatea.

"Conducerea clubului Pandurii Lignitul Targu Jiu va face apel la decizia instantei care a admis cererea lichidatorului judiciar privind intrarea in faliment a clubului si anunta ca activitatea clubului va continua conform programului stabilit si echipa de seniori precum si cele de juniori vor continua competitiile", se arata intr-un comunicat al clubului.

Situatia de la Targu Jiu este una cu adevarat incredibila daca tinem cont de faptul ca echipa tocmai si-a inaugurat in urma cu o luna noul stadion. Investitia s-a ridicat la 24 de milioane de euro. Dincolo de situatia juridica, Pandurii are probleme si in plan sportiv. Echipa ocupa ultimul loc in clasamentul ligii secunde, cu 8 puncte dupa 18 meciuri, si poate retrograda in liga a treia.