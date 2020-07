BREAKING NEWS | Un INVESTITOR se implica la Rapid! A preluat 48% din actiunile clubului: anunt de ULTIMA ORA din Giulesti

Clubul Rapid Bucuresti a anuntat oficial ca are un nou actionar.

Negocierile dintre clubul din Giulesti si omul de afaceri Liviu Goncea au ajuns la un numitor comun.

Rapid a anuntat oficial includerea lui Goncea pe lista actionarilor din Giulesti. Omul de afaceri va detine 48% din actiunile clubului:

"Initiate in luna septembrie a anului trecut, negocierile purtate cu domnul Liviu Goncea au fost finalizate cu succes luna aceasta.

Astfel, odata cu finalizarea discutiilor, a fost parafata tranzactia de preluare a unei parti semnificative din actiunile clubului.

Urmare a acestei tranzactii, structura actionariatului FC Rapid 1923 se prezinta astfel:

- Casazela Rapid Ltd. (reprezentata de domnul Victor Angelescu) – 49%

- Liviu Goncea – 48%

- Asociatia Academia Rapid – 3%", se arata in comunicatul emis pe site-ul oficial al Rapidului.

"Om de afaceri cu prezenta semnificativa in domeniul auto, domnul Liviu Goncea a fost si pana la semnarea tranzactiei de preluare a pachetului de actiuni un apropiat al clubului, in calitate de sponsor", se mai precizeaza in comunicat.

Tweet Rapid Citeste si: