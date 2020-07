"A ajuns piesa nr. 1 la FCSB! E Sergio Ramos!" :)) Extaziat dupa calificarea in finala, Gigi Becali si-a revenit rapid! "Va dati seama unde am ajuns?!"

Gigi Becali a fost extrem de generos cu laudele dupa calificarea echipei in finala Cupei Romaniei.

Dupa ce a declarat ca il va suna personal pe Coman pentru a-l lauda, patronul lui FCSB s-a aratat extrem de incantat si de Ovidiu Popescu.

Becali l-a comparat acum pe mijlocasul in varsta de 26 de ani cu Sergio Ramos, desi in trecut spunea ca este ca Frank Lampard.

"Ovidiu Popescu e Sergio Ramos. Ii prelungesc contractul. Mai are doi ani de contract, ii fac contract pe patru. A ajuns piesa numarul unu la FCSB, joaca pe toate posturile", a declarat Gigi Becali, care si-a dat apoi seama ca lucrurile nu stau chiar asa de bine la FCSB.

"Va dati seama unde am ajuns, daca Ovidiu Popescu e numarul unu? Joaca in stanga, joaca in centru, nici nu stii cum sa joci fara Ovidiu Popescu la jumatatea terenului, pierzi din agresivitate fara el", a marturisit patronul "ros-albastrilor".