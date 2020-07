Patronul Rapidului ataca dur arbitrajul de la meciul cu Petrolul: "Nu am fost respectati! Am avut senzatia ca trebuie sa luam bataie!"

Rapidistii vor face plangere la CCA impotriva brigazii conduse de centralul Iulian Dima, acuzand o prestatie foarte slaba care a viciat rezultatul derby-ului cu Petrolul.

Rapid a reusit o remiza obtinuta in conditii eroice contra Petrolului, dupa ce penalty-ul acordat prahovenilor a fost executat si ratat de trei ori, iar giulestenii au avut doi oameni eliminati, unul dintre ei inca din minutul 25. Patronul Victor Angelescu spune ca alte cateva greseli si maniera generala de arbitraj a fost una ferm in favoarea adversarilor si ca clubul va contesta la CCA dreptul brigazii conduse de Iulian Dima de a mai conduce meciurile echipei sale.

"De cand sunt la Rapid, nu am vazut un asemenea arbitraj! Cred ca nu s-a vazut niciodata, pana acum asa ceva, o asemenea maniera de arbitraj, poate in alte vremuri, pe care le credeam de mult apuse. Regulamentul spune ca trebuie sa ai un picior pe linia portii, asa ca portarul nostru a stat regulamentar. Desi, daca stam sa ne uitam, la 8 din 10 penalty-uri portarii nu respecta regulamentul si nu tin piciorul pe linie. Nu doar in Romania, nici in Spania, nici in Anglia, nici in Germania... La Clinceni s-au ratat doua penalty-uri, nu am auzit pe nimeni sa ceara repetarea lor, desi Straton nu avea piciorul pe linie. Arbitrul a fost acoperit de regulament, dar, cand repeti de maniera asta, cred ca a fost tendentios.

Nu e vorba doar de repetarea penalty-ului, toata lumea se cramponeaza de arbitraj doar la acel penalty. Daca era vorba doar de faza penalty-ului, ziceam ca e foarte scrupulos si mergeam mai departe. Dar am avut om eliminat in minutul 25, cu al doilea galben acordat in mod gratuit. Nu a fost un atac dur, ci unul la mijlocul terenului, unde adversarul ii vine din spate si Lazar nu il vede. Cartonasul rosu a insemnat ca a trebuit sa stam mai mult in aparare, inca de la inceput.

La faza in care Sefer a dat gol a fost ofside, dar ei au facut hent in careu inainte, trebuia sa avem penalty. Nu s-a dat! La faza in care ei au lovit bara, Deac a fost in ofside un metru, pe partea aceluiasi tusier. In minutul 30, in fata tusierului, Ticu ii da un cot in plina figura lui Jorza. Sarghi il loveste si el cu cotul in cap pe Iacob, dar nu primeste al doilea galben si cartonasul rosu, iar la trei minute e schimbat ca sa nu se expuna si sa nu fie eliminat. Toate adunate au dus la aceasta nemultumire.

Arbitrii pot gresi, dar suntem in situatia in care o victorie in plus sau in minus poate sa ne coste promovarea. Am avut senzatia ca trebuie sa luam bataie in meciul asta! Maniera de arbitraj a fost tendentioasa, nu e doar faza penalty-ului. Ne dam si noi seama ca a fost o maniera de arbitraj foarte avantajoasa pentru cealalta parte.

Nu vreau sa spun ca suntem din nou singuri impotriva tuturor, dar a fost un meci la care, pur si simplu, nu am fost respectati si am fost clar defavorizati. Vrem doar sa fim arbitrati corect, nu sa fim impinsi de la spate! In viitor, sper ca la meciurile noastre sa fie arbitrate corect si echipa mai buna din punct de vedere sportiv sa castige. O sa venim cu fazele concrete si vom depune memoriu la CCA impotriva acestei brigazi. Noi mergem inainte, spre promovare, vedem ce mai putem face. Am scos acum un punct, trebuie sa castigam toate celelalte meciuri ramase", a declarat Angelescu pentru Sport.ro.