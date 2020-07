NEBUNIE LA PLOIESTI! Suporterii Petrolului au iesit IN STRADA inaintea derbyului cu Rapid: "Sa incurajam echipa cu totii!"

Partida dintre Petrolul si Rapid se va juca astazi, in ciuda problemelor sanitare de la Ploiesti.

Meciul dintre "lupii galbeni" si rivalii lor din Giulesti a fost la un pas sa fie amanat, dupa ce in lotul echipei gazde au existat sase cazuri de fotbalisti infectati cu coronavirus. Situatia s-a calmat dupa ce din restul lotului nu a mai aparut niciun caz in urma retestarii. Astfel, meciul a fost programat sa se dispute astazi, iar fanii petrolisti sunt surescitati la maximum de meciul ce are o importanta capitala!

Pe langa orgoliile uriase dintre cele doua formatii, meciul conteaza enorm si in vederea obtinerii promovarii in Liga 1, dorita de ambele echipe. Rapidistii sunt pe locul 5 in play off, la 4 puncte in spatele primului loc ce asigura promovarea directa, in timp ce Petrolul este pe 6 cu 5 puncte sub locul 2.

Ploiestenii sunt la primul meci de la revenirea fotbalului, in timp ce rapidistii au remizat 0-0 la Mioveni la inceputul saptamanii.

Suporterii lupilor au fost chelamati de membrii Peluzei Latine sa iasa in strada pentru a primi echipa la stadion. Ei nu vor avea voie sa intre in tribunele arenei Ilie Oana, iar ultrasii au incurajat suporterii sa poarte masca si sa pastreze regulile de distantare sociala.

Peluza latina a indemnat suporterii sa se stranga doar pentru a incuraja echipa inainte de meci, fara a urmari partida impreuna.