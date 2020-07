Reghe, INAPOI LA FCSB?! "E doar o combinatie de efect. Reghe isi va incheia socotelile in Emirate cat mai rapid si va veni la FCSB!" Se anunta o numire-cutremur in Liga 1

Scenariu de Champions League pentru stelisti!

Ultimul antrenor care a dus-o pe FCSB in Liga, Laurentiu Reghecampf, are sanse mari sa revina la club. Cel putin asta sustine Narcir Raducan, fostul director sportiv al echipei! Dupa ce si-a expus teoria in direct la PRO X, Narcis a scris pe larg pe blogul sau despre cum vede continuarea 'aventurii' FCSB in Liga 1! Raducan crede ca Reghecampf va lucra alaturi de colaboratorii sai Toni Petrea si Neubert, intr-un staff din care va face si Mihai Pintilii. Lui Vintila ii e rezervat postrul de antrenor la FCSB 2, echipa unde vor fi promovati pustii din academie. Panduru, abia numit secund al lui Reghecampf la Al Wasl, va reveni in circuit si isi va gasi de munca in Golf ca antrenor principal, e de parere Narcis.



"Reghe isi va incheia socotelile in Emirate cat mai rapid posibil, avantajos pentru ca are un agent abil si implicat sentimental. Se va alatura staff-ului sau si-n plus il are si pe Pintilii, un foarte bun si vechi prieten, un om de calitate si foarte util FCSB-ului.



Probabil Bogdan Vintila va prelua echipa Academiei de talente daca-si va invinge orgoliul. Pandi, dupa o scurta perioada de reacomodare, caci au trecut 12 ani de la ultima aventura pe banca, va ramane principal in Golf, indiferent de club. E greu sa-l vedem secund la echipa unde a fost deja director sportiv si nu se potriveste ca profil. Partea frumoasa cu blogul este ca scrii cum gandesti si vezi ce iese", a scris Raducan pe blog.