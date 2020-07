Costel Enache nemultumit de remiza cu Rapid! Tehnicianul Petrolului nu intelege ratarile jucatorilor sai: "Nu pot sa explic!" 

Antrenorul Petrolului a comentat remiza alba dintre ploiesteni si rivalii de la Rapid.

Etapa a doua din play-off-ul ligii secunde a adus si revenirea Petrolului, dupa ce partida cu UTA a fost amanata din cauza celor sase cazuri de coronavirus descoperite in randul fotbalistilor lui Costel Enache. Antrenorul Petrolului a comentat remiza contra Rapidului si a facut referire si la faza in care Arnautu, Marinescu si Mezza Colli au ratat de la punctul cu var.

"Am fost nervosi, agitati. Ne-am hazardat. A fost o lupta echilibrata. As fi rau sa spun ca jucatorii nu au muncit, dar nu am gasit solutiile cele mai bune. Am ales variante fanteziste, iar rezultatul nu ne avantajeaza absolut deloc.

Nu pot sa explic faza penalty-ului. Am vorbit in vestiar doar lucruri generale, nu cred ca exista vreo explicatie pentru asa ceva. Toata lumea se astepta la intensitate si la o agresivitate foarte mare, pentru ca sunt doua echipe care au orgolii. Insa nu cred ca s-a depasit limita sportivitatii", a spus Costel Enache la Telekomsport.

Remiza de la Ploiesti nu avantajeaza niciuna dintre echipe, ci este un rezultat util mai mult pentru adversarele din lupta pentru promovare. Rapid este acum pe locul 3, la egalitate cu Daci Mioveni, in vreme ce Petrolul ramane pe 6, la un punct in spatele locului de baraj. Ploiestenii mai au, insa, un meci de disputat, la fel ca FC Arges, Dacia Mioveni si UTA.