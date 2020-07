RAPIDISTII REVOLTATI!  Pancu, Dan Alexa si Goge DESFIINTEAZA arbitrajul din meciul cu Petrolul: "Sunt periclitate cariere!"

In meciul Petrolul Ploiesti - Rapid, un penalty a fost repetat de doua ori si ratat de fiecare data!

Jucatorii si antrenorul rapidisti au fost foarte dezamagiti de ce s-a intamplat pe parcursul meciului de la Ploiesti, iar reactiile lor de la finalul partidei au fost virulente!

"Nu stiu ce o fi vazut domnul arbitru acolo, chiar nu inteleg. Am crezut o sa se bata pana executa toti jucatorii de la Petrolul. O sa analizeze si Federatia situatia asta, mi se pare incredibil ce s-a intamplat. Sper, totusi, ca acest punct sa ne ajute si sa ajungem macar la baraj. Jucam la cea mai iubita echipa din Romania si o sa vedeti ca o sa castigam meciuri si ne vom indrepta spre promovare", a spus Petre Goge, la Digisport.

Vehement a fost si antrenorul oaspetilor, Dan Alexa, care a trimis sageti si catre adversarii din campionat.

"Ce am trait astazi, n-am mai trait in toata cariera, desi nu antrenez de foarte multi ani. A fost un exces de zel al tusierului, un rosu foarte usor. Ii astept pe cei de la Mioveni cu un nou comunicat, ca s-a creat impresia ca se fac jocurile pentru Rapid. Dupa ce s-a intamplat azi, sper sa se gandeasca lumea si la lucrul asta. Ati vazut ca jucatorii plangeau, e ceva ce se intampla o data in cariera.

Chiar daca Popa a depasit linia portii, sunt atea si atatea situatii in care portarul pleaca putin inainte si n-am vazut sa se repete vreodata. Nu stiu cum il cheama pe tusierul care a vrut sa iasa in evidenta, dar problema e ca asa pericliteaza o campanie si niste cariere. Produce multa suferinta. Cred ca si celor mai carcotasi care spuneau ca Rapid promoveaza orice s-ar intampla, meciul acesta le va da mult de gandit", a declarat Alexa.

Tehnicianul rapidist a tinut sa isi felicite echipa si a subliniat importanta punctului obtinut la Ploiesti.

"Am venit sa castigam, stiam ca Petrolul va avea ritm 50-60 de minute maxim. Am dus jocul bine, sunt multumit de cum au interpretat jocul. E un punct mare.In conditiile in care s-a jucat jocul, punctul e maximul ce puteam obtine. Sunt mandru de echipa mea, am aratat spirit. Poate fi un punct de plecare pentru noi. Jucatorii sufera enorm, nu realizeaza conditiile in care s-a jucat acest meci. E mare suparare. Am jucat bine si in 9 oameni, am avut ocazie mare sa inscriem. Am avut si putina sansa la acea bara.

Avem meciul cu FC Arges de marti intr-o saptamana. Ne vor lipsi jucatorii eliminati. Popa e un portar de mare viitor.Daca ne luam punctele de acasa, avem sanse mari sa promovam", a mai spus antrenorul rapidist.

Dan Alexa s-a mai intalnit cu un meci in care un penalty a fost repetat de trei ori in 2007, pe cand juca pentru Poli Stiinta Timisoara. Atunci, el a fost cel de-al treilea executant si a reusit sa inscrie.

Deciziile arbitrului Dima au fost criticate dur si de catre Daniel Pancu, presedintele Rapidului.

"Trebuie sa fim mult mai responsabili cand numim un arbitru care are legaturi cu un club rival noua. Legaturi de rudenie cu cineva de acolo. Nu mi se pare normal sa fie numit un astfel de arbitru. Ne batem joc de suporterii Rapidului. E foarte greu de descris cum am trait penalty-urile, nici acum nu ma simt bine. Nu pot exprima in cuvinte. Am inteles ca are acoperire regulamentara, dar cand se repeta de doua ori deja e prea mult sa-l repeti iar. Inca sunt sanse sa promovam, dar cu arbitraje de genul asta nu avem cum. De cand a inceput campionatul, sunt prea multe impotriva noastra. Intr-o competitie atat de echilibrata, arbitrajul face diferenta!

Daca s-ar vrea de la nivel inalt sa promoveze cineva, atunci poate ar trebui sa fie Rapid una dintre echipele acestea. Nu vreau sa ma gandesc ce se intampla daca eram eu antrenor astazi. Suntem o echipa al carei viitor e influentat de decizii gresite de arbitraj de un an de zile! Avem istorie, traditie, suporteri patimasi. Nu se poate sa fim bataia de joc a unora la nesfarsit", a acuzat Pancu.