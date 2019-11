BREAKING NEWS | Prima reactie a presedintelui de la Turris, dupa ce Marius Baciu a fost ridicat de trupele speciale direct din vestiarul echipei

Nebunie la Snagov - Turris! Antrenorul echipei din Turnu Magurele, Marius Baciu, a fost luat pe sus de fortele speciale ale Politiei la finalul partidei.

Presedintele celor de la Turris Turnu Magurele a oferit in exclusivitate pentru sport.ro, o declaratie cu privire la incidentele socante care s-au petrecut la finalul partidei cu Snagov. Madalin Ionita exclude orice legatura intre posibilele fapte ale lui Marius Baciu si clubul de fotbal Turris.

"Nu vreau sa dau nicio declaratie momentan, nu stiu ce s-a intamplat si ce o sa se intample. O sa dau un comunicat de presa in momentul in care ajung la Turnu Magurele. M-a socat ce s-a intamplat, pentru ca au intrat in vestiar peste jucatori. Nu cred ca baiatul asta a omorat pe cineva. Putea sa ii trimita o invitatie, il astepta undeva. Daca asa sunt regulamentele nu e treaba mea. Suntem socati toti. Exclus cu Turris Turnu Magurele. Nu stiu nimic, dansul este aici de 2 saptamani, habar nu am ce si cum. Nu stiu nimic", a spus presedintele celor de la Turris, Madalin Ionita pentru sport.ro.