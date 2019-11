"Lui Marius i s-a facut rau si mi-a cerut pastile." Secundul lui Baciu a facut noi dezvaluiri despre situatia antrenorului! "I-au dat lacrimile"

Nebunie la Snagov - Turris! Antrenorul echipei din Turnu Magurele, Marius Baciu, a fost luat pe sus de fortele speciale ale Politiei la finalul partidei.

Sorin Bucuroaia a mers de urgenta la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Secundul a fost rugat de Marius Baciu sa vina alaturi de el. Bucuroaia a tinut sa precizeze ca este exclus ca antrenorul sa aiba legatura cu pariuri sau cu meciuri trucate si este vorba despre o problema personala. Antrenorului i s-a facut rau si a luat pastile:

"Doar cateva cuvinte vreau sa spun, ca nici eu nu stiu prea multe. Dupa meci au venit niste domni, l-au ridicat pe Marius si i s-a spus ca trebuie sa mearga la parchet sa dea o declaratie. In fata vestiarului l-au ridicat, toata lumea s-a speriat. Marius m-a rugat sa vin dupa el si in drum spre parchet am citit ce s-a spus. Cu meciuri trucate, pariuri, toate tampeniile. M-au dat peste cap. Il stiu pe Marius de ceva timp si il stiu ca un om drept si curat.

Nu este vorba despre pariuri sau meciuri trucate. Este o chestie minora, din viata lui Marius Baciu.

Lui Marius i s-a facut rau si mi-a cerut pastile. Nu i-au pus catusele, l-au asteptat dupa finala partidei, au vorbit normal nu s-a pus problema sa il jigneasca sau sa il bruscheze.

Dupa meci s-a asezat pe banca si i-au dat lacrimile ca nu am mai avut o victorie din februarie si l-am luat in brate si l-am pupat. Marius Baciu e un om senzational si e pacat sa i se intample astfel de lucruri", a spus Sorin Bucuroaia, secundul lui Baciu la Turris.