"Absenta lui Coman este foarte importanta, pregatisem o surpriza cu el". Mirel Radoi vrea revansa cu Ucraina U21! Pe cine ar alege "decar" la nationala mare

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a vorbit la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Ucraina U21.

Radoi a vorbit despre pregatirea meciului cu Ucraina U21, absenta lui Florinel Coman, dar si despre situatia "decarului" de la echipa mare.

"La felul cum au decurs lucrurile, cred ca suntem pregatiti pentru o victorie cu Ucraina. E momentul revansei, de asta am si ales sa jucam la Ploiesti pentru ca o mare parte din jucatori au pierdut calificarea cu Ucraina la U19 si sper ca maine sa fie momentul revansei", a declarat selectionerul nationalei de tineret la conferinta de presa.

Radoi a vorbit si despre situatia stadionului "Ilie Oana" despre care se zvoneste ca ar fi scos la licitatie.

"Nu stiu nimic despre asta, nici nu ma intereseaza. Gazonul se prezinta foarte bine, Federatia ne-a ajutat. Pot lua si banca in timpul meciului. Oricum nu stau jos, asa ca nu am niciun fel de problema cu asta", a declarat Radoi in cadrul conferintei.

Nu schimba strategia pentru meciul cu Ucraina U21

"Nu vor fi schimbari mari deoarece, din punctul meu de vedere, din meciul cu Danemarca, daca ar fi ceva de remediat ar fi primele 20 de minute, dupa aceea sunt multumit.

Baietii sunt mai montati, mult mai concentrati, chiar la sedinte si-au exprimat punctul de vedere. Se vede o schimbare si realizeaza ca este un meci important"

Marcat de absenta lui Florinel Coman

"Absenta lui Coman este foarte importanta, ca si strategie ne gandisem la jucatorul care va juca pe pozitia aia. La fundasul dreapta al Ucrainei, pregatisem una din surprizele acestei partide. Coman era unul dintre cei mai in forma jucatori din campionatul intern, era normal sa faca pasul catre echipa mare. O sa trebuiasca sa cautam mult mai bine, in spatele lui exista jucatori care il pot suplini cu succes", a declarat Radoi.

Cine ar putea fi "decarul" nationalei mari

"Din punctul meu de vedere, jucatorul care poarta tricoul cu numarul 10 trebuie sa aiba ceva pentru acel numar. E important numarul 10 si trebuie sa fie un jucator de atac, de creatie, care face diferenta. Ianis, Nistor ar putea sa poarte cu brio acest numar", a spus Radoi in cadrul conferintei.