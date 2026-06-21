Furia niponilor după meciul arbitrat de Istvan Kovacs

Furia niponilor după meciul arbitrat de Istvan Kovacs CM 2026
SPORT.RO
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Istvan Kovacs a fost criticat aspru de suporterii japonezi, chiar dacă naționala asiatică a surclasat Tunisia în grupele Cupei Mondiale.

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Istvan KovacsCampionatul MondialJaponia
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Istvan Kovacs (41 de ani) a condus de la centru meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial, în care Japonia s-a impus fără emoții în fața Tunisiei, scor 4-0. Deși asiaticii au obținut o victorie clară prin golurile marcate de Ayase Ueda, care a semnat o „dublă”, Daichi Kamada și Junya Ito, suporterii au fost extrem de deranjați de o decizie a arbitrului român.

Controversa a apărut încă din primul minut al jocului. Japonezii au cerut o lovitură de pedeapsă în urma unui duel în careu între Ueda și Ellyes Skhiri, însă Kovacs a lăsat jocul să continue. Această fază i-a adus un val de reproșuri în mediul online.

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Val de critici din partea suporterilor asiatici

Fanii nu l-au menajat deloc pe „centralul” român. Supărarea lor este legată direct de clasamentul grupei F. Japonia și Olanda au câte patru puncte și un golaveraj identic de +4. Totuși, batavii ocupă primul loc deoarece au marcat mai multe goluri, mulțumită victoriei cu 5-1 în fața Suediei. Un gol în plus marcat de japonezi, posibil dintr-un penalty acordat în minutul 1, i-ar fi propulsat pe prima poziție a grupei.

Pe rețelele de socializare, reacțiile au fost dure. Suporterii niponi au transmis mesaje vehemente la adresa arbitrajului:

  • „Istvan Kovacs – vă rugăm, concediați-l”
  • „Mă gândeam, ‘Am mai văzut acest arbitru înainte’ și, ce să vezi, este tipul ăla, Istvan Kovacs. Nu e de mirare că am crezut că a fost un dezastru total”
  • „Ce rușine de arbitru! Istvan Kovacs! Nedrept față de Japonia pentru atâtea faulturi nepenalizate!”
  • „Istvan Kovacs este dezgustător”

Situația în grupa F rămâne deschisă. În afara Olandei și Japoniei, Suedia are de asemenea șanse la calificare, acumulând trei puncte în urma succesului cu 5-1 obținut în fața Tunisiei. Echipa africană nu a strâns niciun punct și este deja eliminată matematic din competiție.

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