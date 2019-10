Mirel Radoi, BLOCAT la nationala mare! Motivul pentru care antrenorul de la U21 nu-i poate lua locul lui Contra nici daca vrea

Romania lupta in continuare pentru calificarea la EURO 2020, dupa 1-1 cu Norvegia pe National Arena.

Cand s-a vorbit despre posibilii inlocuitori ai lui Cosmin Contra la nationala Romaniei, Mirel Radoi a fost unul dintre numele amintite.

Totusi, actualul selectioner al Romaniei U21 nu ar putea prelua nationala mare in acest moment, ci ar putea-o face cel mai devreme in vara anului viitor.

Mirel Radoi nu are licenta PRO si nu poate antrena selectionata de seniori, scrie Fanatik.

Cosmin Contra a anuntat ca isi va da demisia de la nationala daca Romania nu va obtine calificarea la EURO 2020.

Romania e in acest moment pe locul 3 in grupa F, cu un punct sub Suedia. Echipa lui Contra mai are de jucat doua meciuri din faza grupelor, cu Suedia si Spania. Pentru a obtine calificarea directa, Romania trebuie sa bata Suedia si sa ia un punct in Spania.

