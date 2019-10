Mirel Radoi a anuntat STRANIERII pentru dubla cu Finlanda si Irlanda de Nord! Golgheterul lui Esbjerg si doi jucatori din Serie B sunt prezenti pe lista

Mirel Radoi a convocat preliminar sase stranieri pentru meciurile cu Finlanda si Irlanda de Nord.

Echipa nationala a Romaniei U21 se lupta pentru calificarea la un nou turneu final. Baietii lui Mirel Radoi se vor intalni in urmatoarele doua meciuri din preliminariile EURO 2021 cu Finlanda si Irlanda de Nord.

Selectionerul a anuntat lista preliminara cu cei sase stranieri convocati pentru aceste partide.

- Andrei Ratiu (Villarreal / Spania)

- Vlad Dragomir (Perugia / Italia)

- Mihai Dobre (Bournemouth / Anglia)

- Marius Mariun (Pisa / Italia)

- Denis Dragus (Standard Liege / Belgia)

- Adrian Petre (Esbjerg / Danemarca)

Romania va primi vizita Finlandei pe 14 noiembrie, la ora 20:00, pe stadionul celor de la Voluntari. Meciul va fi in direct la PRO TV. Irlanda de Nord - Romania se va juca pe 19 noiembrie, la ora 19:30, in direct la PRO X.

Baietii antrenati de Mirel Radoi ocupa pozitia a treia in grupa cu 6 puncte in 3 meciuri. Romania a fost invinsa in primul meci in deplasarea din Danemarca cu 2-1 si apoi a castigat cu Ucraina si Irlanda de Nord cu acelasi scor, 3-0.

CLASAMENTUL IN GRUPA ROMANIEI