Alexandru Hațieganu
Fostul atacant de la Poli Timișoara a început o nouă carieră.

CSM Olimpia Satu Mare, ultima clasată din Liga 2, fără vreun punct în primele cinci etape disputate până acum, a anunțat pe site-ul oficial ”schimbări în staff-ul tehnic” condus de Bogdan Lobonț și Zoltan Ritli.

Printre ”victime” se numără și ”omul foarfecă” Mansour Gueye (39 de ani), fostul atacant de la Poli Timișoara, care îndeplinea la echipă sătmăreană rolul de preparator fizic.

Anunțul clubului CSM Olimpia Satu Mare

”Conducerea CSM Olimpia Satu Mare anunță modificări în cadrul staff-ului tehnic al echipei de fotbal din Liga a 2-a.

Pentru consolidarea activității sportive, începând cu 1 septembrie 2025, pregătirea echipei va fi coordonată de următorul staff tehnic:

• Bogdan Lobonț – director tehnic

• Ritli Zoltán – antrenor principal

• Liviu Ivasuc – antrenor secund

• Szilaghi Ádám – preparator fizic

• Csorvási Tamás – antrenor cu portarii

Cei trei noi specialiști – Liviu Ivasuc, Szilaghi Ádám și Csorvási Tamás – au activat până acum în cadrul Academiei de Fotbal Partium, iar de acum înainte vor contribui la performanțele Olimpiei.

Conducerea clubului adresează mulțumiri membrilor staff-ului tehnic anterior pentru munca lor dedicată. De comun acord, au fost reziliate contractele cu antrenorii secunzi Svarczkopf István și Reszler Zsolt, cu preparatorul fizic Gueye Mansour, precum și cu antrenorul de portari Bogdan Miron.

Svarczkopf, Mansour și Miron au făcut parte din staff-ul care, prin eforturile sale, a contribuit semnificativ la succesul din sezonul trecut, când echipa a reușit promovarea în Liga a 2-a. Le adresăm recunoștința și mulțumirile noastre”, a precizat CSM Olimpia Satu Mare pe site-ul oficial.

Mansour Gueye, specialistul golurilor din foarfecă

Atacantul senegalez Gueye Mansour a ajuns în 2004 în România și a impresionat mai ales la Poli Timişoara.

Supranumit ”omul-foarfecă” după execuțiile sale spectaculoase de la goluri, Mansour a jucat senzațional și în sezoanele recente, petrecute în Liga 3 din țara noastră.

El a fost jucător și antrenor secund la Sportul Șimleu Silvaniei, în Liga 3, și în ediția 2021-2022 a înscris inclusiv prin procedeul care l-a făcut celebru, foarfeca, chiar într-un meci cu formația din Satu Mare, la care avea să ajungă apoi imediat, în vara lui 2022, ca jucător!

