Echipa de fotbal Steaua București, liderul din Liga 2, a susținut marți al doilea antrenament la acest început de an, noutățile fiind Alexandru Iordache și Kayondo Mahadi Mahrez.

Miercuri și joi dimineața, elevii lui Daniel Oprița și Fane Nofitovici vor efectua vizita medicală, iar sâmbătă, 14 ianuarie vor avea primul test, de la ora 12:00, cu CS Păulești (Liga 3).

Jocul amical va avea loc pe terenul 5 din Complexul Sportiv Steaua, a anunțat gruparea militară pe pagina oficială de Facebook.

Alexandru Iordache și Kayondo Mahadi Mahrez, noutățile lui Daniel Oprița

”Începând de azi, echipa de fotbal Steaua București are doi jucători noi la antrenamente. Alexandru Iordache și Kayondo Mahadi Mahrez au venit de la CSM Deva (Liga a III-a) pentru a da probe la formația care este lider în Liga a II-a!

Alexandru Iordache are 19 ani, joacă pe postul de fundaș central și are stângul ca și picior de bază. Kayondo Mahadi Mahrez este atacant central, are 26 de ani și este de naționalitate ugandeză.

Cei doi se vor pregăti cu Steaua toată săptămâna aceasta, iar sâmbătă, 14 ianuarie 2023, vor primi minute în amicalul cu CS Păulești (ora 12:00, în direct pe Steaua TV)”, a precizat Steaua.

Foto: Steaua București