"Asta este situatia, iar eu nu am ce face mai mult!" Ce spune Oprita de sansele de promovare ale Stelei

Steaua a promovat in Liga a 2-a, insa poate sta acolo mai mult decat spera fanii.

Bucuria promovarii in Liga a 2-a a fost umbrita de un anunt facut de Adrian Bumbescu, care a spus ca are informatii cum ca echipa nu va putea promova din primul an, fiind nevoita sa petreaca minim 2 ani in al doilea esalon al fotbalului romanesc, pana sa se poata rezolva toate problemele juridice.

Daniel Oprita, antrenorul care a reusit sa puna lucrurile la punct si sa o promoveze succesiv pe Steaua, din Liga a 4-a pana in Liga a 2-a, a vorbit despre aceasta problema si spune ca nu mai depinde de el sau de jucatori ceea ce se va intampla in birouri.

"Am vazut si eu ceea ce a declarat nea Adi Bumbescu si va pot spune ca stiam si eu aceste lucruri. Insa, noi cei de la echipa trebuia sa ne concentram doar pe partea sportiva si pe ceea ce aveam noi de facut pe teren. Din cate am inteles nu prea mai este timp sa demaram toate procedurile pentru privatizare sau aducerea unui patronat la club ca sa ne putem incadra in toate chestiunile legale in vederea obtinerii dreptului de promovare inca din primul sezon de Liga 2.

Asta este situatia, iar eu nu am ce face mai mult de atat. Este foarte posibil sa nu avem dreptul de promovare inca din primul an de B. Eu acest lucru il stiu acum", a spus Oprita pentru Prosport.