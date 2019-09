Anuntul facut de Dica dupa ce FC Arges a pierdut cu Rapid! "Tin sa le spun chiar acum" Suporterii i-au cerut demisia

Nicolae Dica a fost contestat de suporteri.

FC Arges a pierdut cu 0-2 in fata celor de la Rapid, iar suporterii echipei din Pitesti au cerut demisia lui Nicolae Dica.

Antrenorul le-a transmis un mesaj clar fanilor imediat dupa partida si a declarat ca nu se pune problema sa-si dea demisia, pentru ca are planuri mari alaturi de echipa din orasul sau natal.

"Ii anunt acum ca pot sa pierd cinci meciuri, zece meciuri, ca tot nu o sa plec. Voi ramane langa acesti baieti, am incredere in ei ca vom face lucruri bune. Daca voi pierde cinci meciuri la rand, nu voi pleca. Eu sunt omul care a dus aceasta echipa in Liga a 2-a si voi incerca sa aduc aceasta echipa unde ii este locul.

Am fost suparat dupa meciul de la Horezu si nu am spus ca o sa imi dau demisia. Am spus ca o sa am o discutie cu conducerea clubului ca sa stabilim niste lucruri. In momentul asta nu imi voi da demisia", a declarat Dica la Telekom Sport.

FC Arges este pe locul 6 in Liga 2 dupa aceasta infrangere, in timp ce Rapid a urcat pe 5.