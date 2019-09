Sumudica a facut SHOW dupa victoria nebuna cu Besiktas: "Trebuia sa fie 9-2!" Tactica fabuloasa folosita de roman

Marius Sumudica a reusit o victorie impresionanta in Turcia, 3-2 cu Besiktas si a facut din nou spectacol la conferinta de dupa meci.

Sumudica este eroul lui Gaziantep Gazisegir. Nou promovata a reusit o victorie uriasa impotriva celor de la Besiktas. Gaziantep a deschis scorul in minutul 8 si la un moment dat aveau 3-0. Besiktas a reusit sa marcheze de doua ori pe final, dar Sumudica nu a fost de acord cu scorul de pe tabela.

"Inainte de meci, a vorbit antrenorul lui Besiktas. Acum, ar fi trebuit sa se termine 9-2. Am avut trei ocazii singuri cu portarul. Am fost mai buni. In prima etapa am incercat sa joc cu trei stopperi. Acum, am jucat cu patru stopperi. Le-am aratat jucatorilor mei ce sa faca atunci cand au minge. Ii felicit pe fanii care au venit, imi felicit jucatorii. Ii multumesc lui Adil Konukoglu, cel care a plecat din functia de presedinte si i-am oferit, de asemenea, un cadou noului nostru presedinte", a spus Marius Sumudica la finalul partidei.

Echipa lui Sumudica are 7 puncte dupa 4 etape in Turcia, fiind invinsa doar de Fenerbahce cu scorul de 5-0.