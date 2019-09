Ar fi un MIRACOL daca se intampla asta! Ce contract poate primi Bogdan Vintila la FCSB: "M-a surprins, e foarte dedicat"

Bogdan Vintila va avea parte in aceasta seara de cel mai important test din cariera de antrenor. FCSB va juca in deplasare la Universitatea Craiova in runda a 9-a din Liga 1.

Desi nu are un CV care sa il recomande in functia de antrenor al FCSB-ului, Bogdan Vintila l-a impresionat pe Narcis Raducan.

Directorul sportiv al FCSB a declarat ca il vede pentru mult timp antrenor pe Vintila:

"Eu sper ca Bogdan Vintila sa stea 10 ani la Steaua!", au fost cuvintele surprinzatoare ale lui Narcis Raducan.

De asemenea metodele de pregatire ale lui Vintila i-au atras atentia lui Narcis Raducan:

"E foarte dedicat, stie foarte bine sa proiecteze antrenamentele, are un preparator fizic foarte bun, profesor universitar, nu vad nicio diferenta fata de antrenorii cu nume, alaturi de care am lucrat", a mai spus oficialul celor de la FCSB la Digi.

Desi situatia nu este tocmai roz la club, FCSB ocupand o pozitie in fundul clasamentului, pe locul 11, Bogdan Vintila a spus ca pentru el nu ar fi nimic special sa il invinga pe Piturca:

"Ne-au prins bine cele 3 zile libere, dar si cele cinci zile de cantonament de la baza. Am ajuns sa ne cunoastem si a fost binevenita aceasta pauza competitionala, dar mai avem multe de pus la punct. Este un inceput bun si suntem pe un drum bun.

Nu a mai revenit niciun jucator. E un singur jucator care poate sa apara, dar nu vreau sa dau astfel de informatii pentru ca vreau sa am surprize pentru nea Piti. O sa fie primul meci al domnului Piturca acasa, suporterii vor fi alaturi de el, dar eu am un grup de jucatori unit", a spus Bogdan Vintila