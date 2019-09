ULTIMA ORA | Decizie radicala la FCSB! A fost scos din lot pentru derby-ul cu Craiova

Craiova - FCSB se joaca duminica, ora 21:00, pe "Ion Oblemeco".

Gnohere nu a trecut proba cantarului de ieri si a fost pedepsit in consecinta. Potrivit informatiilor www.sport.ro, Gnohere nu va fi inclus in lot pentru meciul cu Craiova si nu va face deplasarea in Banie pentru derby-ul de maine seara.

Gnohere ar avea nu mai putin de 7 kilograme in plus fata de limita normala, motiv pentru care a fost pedepsit de conducerea FCSB. Gigi Becali a anuntat inca de ieri ca nu va mai inchide ochii atunci cand vine vorba de abateri disciplinare.

"Daca ai 2 kilograme in plus, nu joci! Adica nu va juca titular, poate sa stea pe banca. In functie de cantar se decid titularii. Doar Gnohere are probleme. Pintilii nu are probleme, dar daca are si cu 2 kilograme in plus nu joaca nici el”, declara Gigi Becali la Pro X.