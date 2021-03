ANUNT DE ULTIMA ORA | Flavius Stoican ar fi fost demis de la Viitorul Pandurii, chiar daca echipa este calificata in semifinalele Cupei Romaniei

Situatie neasteptata la clubul din Liga 2.

Flavius Stoican, antrenorul echipei Viiorul Pandurii, ar urma sa fie demis de la carma formatiei din Liga 2. Lucrul acesta ar urma sa se intampla chiar daca clubul a reusit sa se califice in semifinalele Cupei Romaniei, acolo unde ar urma sa o infrunte pe Universitatea Craiova si este pe locul 3 in Liga 2, cu sanse reale de a promova in primul esalon al fotbalului romanesc.

Potrivit sabotorii.ro, Stoican a fost anuntat de catre conducerea clubului ca trebuie sa paraseasca echipa, fara sa primeasca alte explicatii. Pentru moment, nu se cunosc motivele acestei demiteri, avand in vedere ca echipa a avut un parcurs bun cu Flavius Stoican la carma echipei.

Sursa mentionata precizeaza ca echipa din Targu Jiu ar urma sa fie preluata de Gabriel Rascol, un apropiat al patronului Nicolae Sarcina si fostul director al Liceului cu Program Sportiv Targu Jiu.