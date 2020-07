"Titlul merita sa ajunga in Banie!" Flavius Stoican a dezvaluit care sunt atuurile Craiovei in acest sezon! 

Flavius Stoican a comentat la Pro X evolutia Craiovei din acest sezon.

Fostul jucator al oltenilor este de parere ca Universitatea merita sa castige titlul, in meciul de duminica seara fiecare echipa tragand pentru propriul interes.

"Am vazut doua echipe care practica un fotbal bun, fiecare si-a vazut interesul. Craiova a luat cele 3 puncte, FCSB a avut o posesie buna, a avut initiativa, a dominat jocul. Pana la urma, pentru Craiova este important ca a obtinut punctele, asta am vazut din exterior, dar intr-adevar FCSB a fost cea care a avut initiativa.

FCSB are jucatori care te incanta cand au mingea la picior. Acolo, in ultima treime, nu gasesc solutii sau poate au si nesansa. Sunt perioade in viata fiecarei echipe cand nu este nimic asa cum isi doresc, dar, ca si joc, FCSB joaca. Eu din exterior vad lucruri frumoase la FCSB, poate de-asta si frustrarea sau dezamagirea oamenilor care sunt acolo.

In schimb, mie ca oltean imi place ce vad la Craiova. Imi place ca vad o echipa care isi doreste sa castige, indiferent de situatie, de presiune, de probleme. Si ma bucura atat de tare lucrul acesta pentru ca atunci cand se termina un meci nu sunt bucurosi doar jucatorii, staff-ul sau oamenii care conduc clubul, ci sunt bucurosi foarte multi romani.

Am vazut imagini cu suporterii care au venit, au scandat in fata stadionului, care ii incurajeaza pe jucatori. Destul de civilizati, cu masti pe fata. Oamenii se pliaza pe ceea ce se cere acum. Bravo lor, cinste lor! Cred ca ar trebui sa fie titlul in Banie", a declarat Stoican la Ora exacta in sport.

Acesta a vorbit si despre atuurile Craiovei in lupta pentru titlu, dar si despre care este cheia succesului in fotbal.

"Tot timpul e loc de mai bine, dar Craiova e pregatita. Are tot, este cea mai indreptatita sa castige acest campionat. Au fost probleme si la CFR, sunt si la FCSB, Craiova are o conducere foarte buna, un antrenor echilibrat, jucatori care isi doresc foarte mult si un public care chiar iubeste aceasta echipa.

Eu din exterior nu vad ca Birsan a ajutat Craiova, vad ca a luat decizii asa cum a crezut de cuviinta. Sigur, daca esti in interior, daca esti implicat in viata unei echipe, daca e in favoarea ta esti subiectiv si incerci sa acoperi.

Dar eu vad ca Universitatea si-a atins obiectivul. A fost o echipa care si-a vazut doar interesul in detrimentul spectacolului. L-am vazut si pe Bergodi dupa meci, nu era entuziasmat din punct de vedere al jocului, pentru ca rezultatul sigur ca l-a multumit. De aceea mi se pare ca este un tip destul de echilibrat. Nu Birsan a ajutat Craiova sa castige.

Clar nu este situatia pe care si-au dorit-o Gigi Becali sau Vintila, dar sunt situatii in viata oricarei echipe cand situatia nu este ceea ce isi doresc. Au bani, au un lot bun, au conditii foarte bune de pregatire, dar nu este reteta succesului. Probabil linistea, starea mentala a jucatorilor este mai importanta. Iar la Craiova chiar este o liniste mai mare decat la celelalte echipe. Ca valoare, eu cred ca loturile sunt aproximativ egale, dar este o liniste mai mare la Craiova in toate compartimentele. Linistea data jucatorilor incepand de la conducerea clubului este cheia.

Chiar daca joci bine, lumea te apreciaza si tu esti multumit ca antrenor, te tin rezultatele. Nu ai rezultate, ai strans mana si ai plecat. Rezultatele conteaza. Cred ca tine si de sansa, si de noroc. Daca schimbam antrenorii doar de dragul de a-i schimba, asta este la latitudinea fiecarui presedinte", a conchis Flavius Stoican, la Pro X.