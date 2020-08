Flavius Stoican revine oficial in fotbal! Destinatie neasteptata pentru antrenorul roman! Anunt de ultima ora

Flavius Stoican este noul antrenor al echipei din Liga 2, Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Tehnicianul roman revine in fotbal dupa o pauza de 9 luni. Ultima data el a antrenat la Petrolul Ploiesti, in prima parte a sezonului trecut.

Pandurii Targu Jiu a castigat la Comisia de Recurs dupa ce s-a hotarat in cadrul Comisiei de Disciplina si Etica sa nu primeasca acordul pentru a juca in Liga 2 din cauza datoriilor financiare si va juca in noul sezon.

Clubul a facut anuntul printr-un comunicat pe pagina oficiala de Facebook.

"Flavius Stoican (43 ani) este antrenorul principal al echipei Viitorul Pandurii Targu Jiu pentru sezonul 2020/2021 din liga-II-a. In cariera de antrenor a pregatit urmatoarele echipe: Minerul Mehedinti, FCM Scolar Resita, Dinamo II Bucuresti, Chindia Targoviste, CS Mioveni, Dinamo Bucuresti, FC Voluntari, Zimbru Chisinau, Pandurii Lignitul Tg. Jiu, Politehnica Iasi , Petrolul Ploiesti. In cariera de fotbalist a evoluat pe postul de fundas dreapta la urmatoarele cluburi : FC Drobeta Tr. Severin, U Craiova, Dinamo Bucuresti, Sahtior Donetk, Metallist Harkov, Dinamo Bucuresti. Flavius Stoican a jucat 186 de meciuri si a marcat 4 goluri la echipele de club la care a evoluat iar la nationala Romaniei de seniori a jucat in 19 meciuri. Mult succes pentru indeplinirea obiectivului propus la Viitorul Pandurii Tg. Jiu in liga-II-a editia 2020/2021!", a fost cumunicatul emis de club.

Pandurii va debuta in noul sezon de Liga 2 pe teren propriu, impotriva lui Rapid, duminica, 30 august.