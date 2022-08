Dinamo a pierdut cu 1-3 la Clinceni. Gorovei (33') a deschis scorul în favoarea oaspeților, însă Buhăescu a restabilit egalitatea în minutul 45+2 și a închis prima parte a jocului. În repriza secundă, Maxim (56') a majorat diferența pentru Oțelul Galați, iar Cîrjan a blocat tabela la 3-1 în minutul 66.

În minutul 74, Vali Lazăr a încercat să înainteze spre punctul cu var, însă Andrei Rus l-a agățat chiar la marginea careului. Centralul a dictat lovitură de la unsprezece metri. Marius Avram, fost arbitru al primului eșalon de fotbal din România, și-a expus părerea la adresa penalty-ului acordat, evidențiind faptul că „nu se impunea”.

Marius Avram: „Nu se impunea”

„Pe direct, pare o forțare, s-a aruncat un pic jucătorul de la Dinamo, dar arbitrul a fost foarte bine plasat, a văzut el ceva acolo. Am încercat și eu să văd un contact în interiorul careului, nu am văzut, dar ceva în afară am văzut. Eu zic că nu se impunea, dacă ar fi lăsat jocul să continue nu îi spunea nimeni nimic sau măcar dacă dădea lovitură liberă.”, au fost cuvintele lui Marius Avram la Digi Sport.

Dinamo - Oțelul Galați 1-3

Meciul Dinamo - Oțelul a închis, astfel, etapa a doua din Liga 2. ”Câinii” rămân pe locul 11, cu trei puncte și un golaveraj cu două goluri marcate și trei primite. De partea cealaltă, Oțelul a urcat pe locul cinci, la egalitate cu Poli Iași și CSA Steaua.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa pe terenul celor de la ACS Viitorul Tg. Jiu, în timp ce Oțelul va juca ”acasă” cu Unirea Constanța.