Succesul din Bahrain a dus echipa din Emiratele Arabe Unite la 10 puncte și pe primul loc în grupa B, cu două etape înainte de finalul fazei grupelor.

Calificarea aduce și un bonus financiar de 80.000 de dolari. La această sumă se adaugă cei 300.000 de dolari acordați fiecărui club pentru participarea în faza grupelor. Astfel, Al Jazira are asigurați 380.000 de dolari din aceste două componente ale premiilor.

Premii de MILIOANE de dolari pentru fazele superioare

Câștigurile pot crește considerabil dacă echipa lui Olăroiu avansează în competiție. Calificarea în sferturile de finală este recompensată cu 160.000 de dolari, iar prezența în semifinale aduce încă 240.000 de dolari.

Miza este și mai mare în ultimul act. Vicecampioana primește un milion de dolari, în timp ce câștigătoarea trofeului încasează 2,5 milioane de dolari.

Al Jazira a tranșat partida cu Al Muharraq după pauză. Vinicius Mello a deschis scorul în minutul 63, Bruno a majorat avantajul șase minute mai târziu, iar Igor Serrote a stabilit rezultatul final în minutul 90+4. VEZI VIDEO AICI