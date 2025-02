Echipa la care s-a transferat Andrea Compagno a obținut o victorie categorică în partida din deplasare, impunându-se cu scorul de 4-0.

La debutul pentru Jeonbuk Hyundai Motors, chiar în meciul din AFC Champions League 2, atacantul italian a bifat o dublă pentru echipa sud-coreeană și, potrivit Sofascore, a primit cea mai mare notă, 8.9, fiind desemnat MVP-ul confruntării.

1,5 milioane de euro pe an pentru fostul golgheter al lui FCSB



La fosta echipă pregătită de Dan Petrescu, Andrea Compagno va câștiga aproximativ 1,5 milioane de euro pe sezon.

”Sunt încântat să pot începe o nouă etapă. Mă voi asigura că pot îndeplini așteptările fanilor, deoarece am ajuns la cea mai bună echipă din K-League”, a transmis italianul, care după plecarea de la FCSB a jucat în China.

Andrea Compagno, uimit de experiența din China



Deși spune că s-a simțit excelent în China, Compagno s-a despărțit de Tianjin Jinmen Tiger la finalul acestui an. Pentru vârful din Palermo urmează o nouă experiență în străinătate, după cum a dezvăluit chiar el.



Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Compagno a fost întrebat despre anul petrecut în China și ce l-a surprins cel mai mult.



"Cel mai ciudat lucru pe care l-am văzut în China a fost în chiar primele zile. Eram în hotel și am chemat liftul. Când s-au deschis ușile, am găsit un mic robot în fața mea care m-a salutat și, după ce m-a ocolit, a mers să livreze mâncare la o cameră. Am fost șocat!", a povestit fostul golgheter de la FCSB.