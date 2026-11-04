PSG, campioana ultimelor două ediții din UCL, continuă să fie pe primul loc cu punctaj maxim (12 puncte), în grupa unică a competiției.

PSG, lider în Champions League după patru etape

Parizienii au zdrobit-o în deplasare pe Villarreal la scor de tenis, 6-0, și au un golaveraj de 20-5.

Pe poziția a doua se situează Real Madrid, tot cu punctaj maxim, însă cu un golaveraj inferior celui al liderului: 13-7.

„Los Blancos” au învins-o dramatic pe AEK la Atena cu 3-2, într-o partidă în care Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 60.

﻿Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City și Liverpool completează primele opt poziții care asigură calificarea directă în optimile Champions League.

Rezultatele etapei a 4-a din Liga Campionilor

Marți, 3 noiembrie:

Shakhtar Donetsk – Sporting CP 0-1

Galatasaray – Stuttgart 2-0

Atlético Madrid – Bayern München 0-2

Barcelona – Aston Villa 3-0

Feyenoord – Inter 0-3

Bodø/Glimt – Lille 0-0

LASK – Slovan Bratislava 4-0

Manchester United – Roma 3-2

Villarreal – PSG 0-6

Miercuri, 4 noiembrie:

AEK Atena – Real Madrid 2-3

Fenerbahçe – Liverpool 3-2

Borussia Dortmund – Real Betis 2-1

FC Porto – Napoli 4-1

Lens – Como 1-9

PSV Eindhoven – Club Brugge 1-2

RB Leipzig – Manchester City 2-3

Slavia Praga – Arsenal 1-2

Viking – Sabah 4-1

Clasamentul din Champions League