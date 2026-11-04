PSG, campioana ultimelor două ediții din UCL, continuă să fie pe primul loc cu punctaj maxim (12 puncte), în grupa unică a competiției. 

PSG, lider în Champions League după patru etape

Parizienii au zdrobit-o în deplasare pe Villarreal la scor de tenis, 6-0, și au un golaveraj de 20-5.

Pe poziția a doua se situează Real Madrid, tot cu punctaj maxim, însă cu un golaveraj inferior celui al liderului: 13-7. 

„Los Blancos” au învins-o dramatic pe AEK la Atena cu 3-2, într-o partidă în care Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 60.  

﻿Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City și Liverpool completează primele opt poziții care asigură calificarea directă în optimile Champions League.

Rezultatele etapei a 4-a din Liga Campionilor

Marți, 3 noiembrie:

  • Shakhtar Donetsk – Sporting CP 0-1 
  • Galatasaray – Stuttgart 2-0 
  • Atlético Madrid – Bayern München 0-2 
  • Barcelona – Aston Villa 3-0 
  • Feyenoord – Inter 0-3
  • Bodø/Glimt – Lille 0-0
  • LASK – Slovan Bratislava 4-0 
  • Manchester United – Roma 3-2 
  • Villarreal – PSG 0-6 

Miercuri, 4 noiembrie:

  • AEK Atena – Real Madrid 2-3 
  • Fenerbahçe – Liverpool 3-2 
  • Borussia Dortmund – Real Betis 2-1 
  • FC Porto – Napoli 4-1 
  • Lens – Como 1-9
  • PSV Eindhoven – Club Brugge 1-2 
  • RB Leipzig – Manchester City 2-3 
  • Slavia Praga – Arsenal 1-2
  • Viking – Sabah 4-1

Clasamentul din Champions League