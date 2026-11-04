PSG, campioana ultimelor două ediții din UCL, continuă să fie pe primul loc cu punctaj maxim (12 puncte), în grupa unică a competiției.
PSG, lider în Champions League după patru etape
Parizienii au zdrobit-o în deplasare pe Villarreal la scor de tenis, 6-0, și au un golaveraj de 20-5.
Pe poziția a doua se situează Real Madrid, tot cu punctaj maxim, însă cu un golaveraj inferior celui al liderului: 13-7.
„Los Blancos” au învins-o dramatic pe AEK la Atena cu 3-2, într-o partidă în care Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 60.
Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City și Liverpool completează primele opt poziții care asigură calificarea directă în optimile Champions League.
Rezultatele etapei a 4-a din Liga Campionilor
Marți, 3 noiembrie:
- Shakhtar Donetsk – Sporting CP 0-1
- Galatasaray – Stuttgart 2-0
- Atlético Madrid – Bayern München 0-2
- Barcelona – Aston Villa 3-0
- Feyenoord – Inter 0-3
- Bodø/Glimt – Lille 0-0
- LASK – Slovan Bratislava 4-0
- Manchester United – Roma 3-2
- Villarreal – PSG 0-6
Miercuri, 4 noiembrie:
- AEK Atena – Real Madrid 2-3
- Fenerbahçe – Liverpool 3-2
- Borussia Dortmund – Real Betis 2-1
- FC Porto – Napoli 4-1
- Lens – Como 1-9
- PSV Eindhoven – Club Brugge 1-2
- RB Leipzig – Manchester City 2-3
- Slavia Praga – Arsenal 1-2
- Viking – Sabah 4-1