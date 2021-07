Rapid incearca imposibilul! Incearca sa il aduca pe Denis Alibec alaturi de echipa! Si Sumudica il vrea

Rapid a promovat in Liga 1 si a avut o campanie de transferuri impresionanta.

Totusi, cireasa de pe tort ar putea fi transferul lui Denis Alibec. Atacantul roman, care este, in prezent, legitimat la Kayserispor, insa se pregateste de revenirea in Romania. AS.ro aunta ca Rapid este gata sa il aduca pe Alibec.

Dupa ce a facut cateva transferuri de renume, precum Junior Morais, Alexandru Dandea, Cristi Sapunaru sau Dragos Grigore, Rapid are nevoie si de un varf, iar Daniel Niculae a recunoscut ca este nevoie de mai multa calitate in atactul echipei sale.

"Avem nevoie de un atacant. Au cam disparut in ultimul timp. Nu stiu, ori sunt valorosi si nu vor sa vina in Romania. Ori sunt foarte scumpi", spunea Daniel Niculae acum cateva zile. Alibec are 30 de ani, iar in sezonul precedent a inscris 4 goluri in 22 de meciuri jucate in Romania si Turcia. A mai evoluat pentru Inter, Bologna, Mechelen, Viitorul, FCSB si Astra.

Si Marius Sumudica a recunoscut ca isi doreste sa il aduca pe Alibec, la CFR: "Nu stiu daca ne permitem in momentul de fata sa il aducem pe Alibec. El a fost tot timpul un jucator care mie imi place, un jucator care face diferenta.

Alibec cu mine a avut cele mai bune prestatii. Pe mine jucatorul de genul asta tot timpul ma intereseaza, dar nu se pune problema, nu am avut nicio discutie nici cu conducerea, nici cu Alibec".